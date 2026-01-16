鉅亨網新聞中心 2026-01-16 19:30

在人工智慧浪潮的推動下，全球市值龍頭的寶座競爭日趨白熱化。美國銀行在近日報告中指出，Alphabet 正展現出強勁的動能進入 2026 年，憑藉五大關鍵催化劑，該公司有望進一步推升估值，甚至挑戰成為全球市值最高的公司。

挑戰輝達龍頭地位？美銀預測Alphabet 2026年有望登頂的「五大催化劑」(圖:shutterstock)

美銀分析師 Justin Post 重申了對 Alphabet 的「買入」評級，並將目標價設定在 370 美元，較目前水準有超過 10% 的上漲空間。

2025 年的輝煌：估值重估與 AI 情緒轉向

回顧 2025 年，Alphabet 的股價表現極為亮眼，全年漲幅高達 65%，大幅超越納斯達克指數與 FANG 同行 (如 Meta 的 13% 與亞馬遜的 5%)。美銀分析指出，這波上漲主要並非僅靠盈利預期上調，更多是來自於「估值倍數擴張」。

這種市場情緒的轉變，源於投資人對 Alphabet 在 AI 領域競爭地位的信心回升。特別是 Gemini 3.0 大語言模型的成功發佈，有效緩解了市場對 Google 搜尋業務被顛覆的擔憂，並帶動了相關搜尋流量與收入的成長。

此外，Alphabet 的市值於近期歷史性地突破了 4 兆美元大關，更一度超越蘋果成為全美市值第二大的公司，僅次於 輝達。

2026 年的五大成長催化劑

展望 2026 年，美銀提出了支撐 Alphabet 股價進一步上行的五大積極因素：

1. 市場對差異化 AI 資產組合的深度認可

Alphabet 擁有從基礎模型 (Gemini)、基礎設施 (TPU)、消費者端 (Search) 到企業端 (Cloud, Workspace) 的全棧式 AI 佈局。美銀指出，隨著 AI 成為未來五年的頂級投資主題，投資者將更加看重 Alphabet 的執行力。

數據顯示，自 Gemini 3 推出後，其網頁流量同比增長達 567%，顯著優於 ChatGPT 的增速放緩。此外，蘋果宣佈與 Google 合作，在 iPhone 的 AI 功能中整合 Gemini 模型，這被視為對 Google AI 技術實力的重大認可，有助於增強外部信心。

2. 原生 AI 搜尋格式驅動變現能力提升

AI 正在改變搜尋的本質，從單純的連結清單轉變為多模態的智能助手。美銀認為，AI 概覽 (AI Overviews) 等新格式能將過去的「零點擊查詢」轉化為具備商業價值的互動機會。透過 AI Max 等自動化廣告工具，Google 能根據用戶意圖動態生成廣告內容，在最具影響力的時刻進行展示，從而提升轉化效率與廣告主的投資回報。

3. 雲端業務與 TPU 差異化帶來的成長潛力

受惠於垂直整合的 AI 佈局，Google Cloud 的訂單積壓增速已加快至 82%。TPU(張量處理單元) 作為 GPU 的高性價比替代方案，已獲得 Anthropic 等大客戶的青睞。美銀預計 Google Cloud 2026 年收入將增長 37%，且隨著其在整體業務中的利潤貢獻提升，市場將把 Alphabet 視為一個更多元化的平台，而非單純依賴週期性廣告。

4. 領先的「智能代理式 AI」(Agentic AI) 生態系統

美銀相信，智能代理式 AI 是 2026 年 AI 情緒的關鍵驅動因素。Google 憑藉搜尋、地圖與 Android 的大規模分發能力，正將 AI 代理嵌入電子商務與旅行預訂中。例如，Google 與 Walmart 合作，讓用戶能在 Gemini 界面內直接完成購物結帳；並推出 AP2 協議，允許 AI 代理代表用戶處理加密簽名的交易。這種從「點擊付費」(CPC) 向「行動付費」(CPA) 的轉型，將使 Google 捕捉到更大的經濟價值。

5. TPU、Waymo 等「其他押注」的商業化進展

Alphabet 旗下的非核心資產正逐漸展現商業價值。Waymo 作為全球領先的自動駕駛平台，其在美國的潛在市場規模可達 1 兆美元。同時，Google 在量子計算領域也取得突破，其 Willow 處理器 展現了超越經典超級電腦 13,000 倍的運算速度，未來可能在材料科學與製藥領域創造巨大的經濟價值。

潛在風險與逆風

儘管前景樂觀，美銀也提醒投資人注意 2026 年可能面臨的風險：

• 競爭加劇： ChatGPT、Meta、Perplexity 等平台正在侵蝕 Google 的搜尋護城河，特別是 OpenAI 預計於 2026 年發佈廣告平台，可能會分流現有的廣告預算。

• 成本與產能過剩： 為了維持競爭力，Alphabet 正面臨巨大的資本開支。美銀預計 2027 年五大科技巨頭的資本支出將達到 6120 億美元，若 AI 變現速度未達預期，利潤率將承壓。

• 廣告收入增速放緩： 隨著電商復蘇趨於平緩，加上同比基數較高，預計 2026 年廣告收入增長將放緩至 12%，這通常會導致估值倍數受到壓縮。

估值分析與情景預測

美銀透過情景分析指出，Alphabet 目前的風險與回報結構相對平衡：

• 基準情景 (Base Case)： 目標價 370 美元，基於 2027 年每股收益 (EPS) 預期與 28 倍市盈率。

• 上行情景 (Bull Case)： 若 AI 原生廣告與雲端業務超預期增長，目標價可達 420 美元。

• 下行情景 (Bear Case)： 若競爭導致搜尋收入顯著放緩，目標價可能下探至 235 美元。