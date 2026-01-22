鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-22 18:01

隨著數位金融競爭白熱化，臺灣企銀 (2834-TW) 針對旗下備受年輕族群喜愛的 Hokii 數位存款帳戶，領先公股行庫，首創「新台幣 1 元起息、1 元計息」機制，打破傳統銀行百元或千元才起點起息的限制，並針對哈日族祭出 10% 日元高利定存， Hokii 數位帳戶並創公股銀首推「1 元起息」，，即可享有年利率 10% 的超高利息。

哈日族快搶！臺企銀祭出10%日元高利定存 Hokii數帳首創「1元起息」優利衝3%。（圖: shutterstock）

在台幣優利活儲方面，自 115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日，Hokii 數位帳戶針對全新戶提供 2.1%、既有戶 1.9% 的基本優惠利率，限額 15 萬元。若進一步完成指定任務，包含當月指定日存款餘額達 25 萬元、綁定台灣 Pay 消費、信用卡消費及線上換匯等四項加碼任務，全新戶最高可享有 3% 優惠利率，換算年息最高可領 4500 元；既有戶最高則可達 2.8%，年息約 4200 元。此外，該帳戶提供每月 20 次跨行轉帳及 12 次跨行提款免手續費的「大禮包」，大幅提升資金調度的靈活性。

外幣配置方面，Hokii 數位帳戶除提供美金 10000 元額度內按九個月牌告計息的活存優待外，針對農曆馬年將至，臺灣企銀更重磅推出「外幣優利定存專案」。即日起至 115 年 4 月 30 日止，民眾可前往分行臨櫃辦理包含美元、澳幣、歐元及日圓的定存優惠。其中針對哈日族最吸睛的日元「換匯優利定存」，只要結購 50 萬日圓辦理 7 天期定存，即可享有年利率 10% 的超高利息，加上 10 點的匯率優惠，讓計畫春季赴日賞櫻的民眾能有感增值資產。