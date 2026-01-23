鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 07:00

美國銀行業在寬鬆金融環境與監理政策雙重鬆綁的背景下，正掀起一場歷史性的整合浪潮。面對摩根大通、美國銀行等巨頭長期主宰市場的局面，區域性銀行紛紛以激進併購擴張版圖，不僅要重塑競爭格局，更被視為強化金融體系穩定性的契機。

監管鬆綁+資本過剩！美銀行業百年整合潮炸裂 誰能挑戰摩根大通跟美銀？（圖：Shutterstock）

近日，PNC 金融服務集團 (PNC-US) 剛完成以 41 億美元收購丹佛第一銀行，Fifth-Third Bancorp 也即將敲定對達拉斯聯信公司 109 億美元的收購。這些交易鎖定德州、科羅拉多州等高成長地區，凸顯銀行藉併購快速卡位熱點市場的戰略思維。

美國總統川普執政下，貨幣監理署 (OCC)、聯邦存款保險公司(FDIC) 放寬交易限制與審查，司法部審查程序亦淡化，加上多年高利率環境與低信貸損失讓銀行累積過剩資本，搭配高位股價，以股票支付收購對買方更具吸引力。

美國銀行業估值邏輯正悄然轉變，傑富瑞分析師點名 M&T、Citizens Financial Group、KeyCorp 等區域性銀行屬「成熟待摘」標的，而富國銀行擺脫資產上限監管束縛後，是否重返併購戰場，成為左右未來市場份額的關鍵變數。

美國銀行業整合被評為「大勢所趨且姍姍來遲」。全美逾 4000 家銀行 (含信用社倍增至近萬家)，市場結構卻極度失衡，三大巨頭掌控逾 30% 家庭存款，其餘多為市占率個位數的小角色。

當前環境則剛好提供破局條件，除監管寬鬆，銀行財務體質亦支撐併購，利率未急降、長債殖利率走升反映白宮刺激決心，短期獲利前景強勁。

更關鍵的是，科技與合規成本高企迫使中小銀行靠併購求生，摩根大通一年的技術預算甚至超過多數銀行營收，美銀亦砸數十億美元，在「贏家通吃」邏輯下，小銀行若無法跟進規模，恐遭巨頭吞噬。

存款獲取既是銀行核心，亦是最難跨越的護城河。目前除收購外，零售存款市占率難以顯著成長。2019 年 BB&T 與 SunTrust 合併為 Truist Financial 是典型案例，兩家原各占不到 1.5% 存款份額，合併後躍居第二大超級區域銀行，市占率超 2.5%。

令人意外的是，數位時代實體網點仍舉足輕重。摩根大通自 2018 年新建 1000 家分行。

PNC 零售業務負責人 Alex Overstrom 透露，有實體分行的市場，單客銷售產品量是無分行市場的六倍，收購 FirstBank 更將其自建目標提前 10 年。

Fifth-Third 年僅 47 歲的執行長 Tim Spence 亦偏好傳統擴張，除收購 Comerica，還打算在德州新建 150 家分行，並大舉行銷拓展客源。