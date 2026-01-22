鉅亨網編輯林羿君 2026-01-22 17:20

儘管美國總統川普的政策持續帶來不確定性，美元在全球貿易中的主導地位依然穩固。

唱衰美元全錯？SWIFT最新數據打臉：美元仍是全球支付王。(圖:shutterstock)

根據全球金融訊息服務機構 SWIFT（環球銀行金融電信協會）最新彙整的數據，美元在國際交易中的占比於 12 月升至 50.5%，較前一個月的 46.8% 明顯提高。這也是自 2023 年該總部設於比利時的組織調整交易數據蒐集方式以來，美元所占比重的最高水準。

‌



作為全球最主要的儲備貨幣，美元之後依序為歐元，占比約 22%，接著是英鎊、加幣、日元以及人民幣。

摩根大通策略師 Luis Oganes 等人在本週的一份報告中指出，美元在匯率交易與國際貨幣使用上，持續保持主導地位。與與此同時，各國央行在 2025 年持續增持黃金，使其在整體外匯存底資產中的占比不斷提高。

大型全球性銀行透過 SWIFT 進行彼此間的通訊，並促成銀行間的外匯交易。根據 SWIFT 去年發布的最新年度回顧，2024 年經由該系統傳送的交易指令約達 134 億筆，高於前一年的 119 億筆。

不過，SWIFT 的數據並未涵蓋每日規模高達 9.5 兆美元的全球外匯市場全貌。以 2022 年為例，在俄羅斯入侵烏克蘭後，SWIFT 即開始將多家主要俄羅斯銀行排除在其服務體系之外。

這些數據有力地證明了，儘管川普就任一年以來引發了市場劇烈波動與深層的政策混亂，美元在國際金融與貿易中的地位依然穩健。

美元全球支付佔比上一次突破 50% 大關是在 2025 年 1 月；與此同時，追蹤美元匯價的「彭博美元指數」（Bloomberg Dollar Index）在過去一年則下跌了超過 7%。

此外，國際清算銀行（BIS）的數據顯示，截至 2025 年 4 月，全球高達 89% 的外匯交易至少有一方涉及美元。根據美國聯準會（Fed）估計，全球約 60% 的外幣債務是以美元計價。