鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-22 13:30

南韓股市周四 (22 日) 再創歷史新猷，基準綜合股價指數 (KOSPI) 早盤首度突破 5000 點大關，開盤後不久便大漲近 2%，距總統李在明去年 6 月就任僅半年多便達到此一里程碑，顯示李在明振興經濟與資本市場改革的承諾正逐步落實。

KOSPI漲破5000點創史高！韓經濟卻意外萎縮 花旗：3月將祭新一輪68億美元財政刺激計畫（圖：Shutterstock）

南韓總統李在明在去年競選總統時便喊出 KOSPI 衝破 5000 點的目標，並推動一系列資本市場改革與激勵政策，盼提升投資吸引力與企業估值。

‌



南韓財政部高層今日表示，新政府成立以來持續推動股市重振、制度優化與現代化，今年將進一步加碼相關工作，力拚消除長期存在的「韓國折價」現象 (即股價低於真實價值) 的情況，目標實現「韓國溢價」。

與此同時，花旗出具最新研究報告指出，南韓可能在 3 月推出規模約 10 兆韓元 (約 68 億美元) 的新一輪財政刺激方案，以應對經濟成長不均問題。

受需求疲弱影響，南韓 2025 年第四季 GDP 意外萎縮，凸顯政策制訂難題。在韓元走貶與金融穩定風險升高下，政府政策空間受限。花旗預估，此次刺激行動將動用超徵稅收支應預算，避免新增舉債。