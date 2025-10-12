美元霸權裂痕顯現！全球央行黄金儲備29年來首超美債 專家：不是復辟而是新平衡的開始
鉅亨網編譯陳韋廷
全球央行黄金儲備 29 年來首超美債 國際儲備格局迎歷史性轉折
曾幾何時，「金本位制」的退場讓美元憑藉美債躍居全球儲備核心，但如今這一格局正迎來關鍵轉折，因最新數據顯示，截至今年第二季，全球央行 (不含 Fed) 持有的黃金儲備佔比，自 1996 年以來首次超越美債，為 29 年來首見。
這一被市場稱為「近代最重大全球再平衡信號」的變化，正引發國際金融界對儲備體系重構的深度思考。
資管機構 Crescat Capital 宏觀策略師 Tavi Costa 彙編的數據顯示，伴隨金價屢創歷史新高，除 Fed 外的全球央行黃金儲備佔比已悄然突破美債。
中信建投期貨貴金屬首席分析師王彥青指出，這一轉變背後是各國央行戰略性降低美元資產依賴的長期布局。「黃金正經歷史上第三輪大牛市，而多國持續加碼持有正是分散單一儲備貨幣風險的關鍵舉措。」
回顧歷史，自 1970 年代美元與黃金脫鉤後，憑藉石油美元體系及貿易主導地位，美債長期擔任全球儲備「安全緩衝墊」角色。
但近年來，美國財政赤字持續擴張，政府債務規模突破 37 兆美元，利息支出佔財政預算比重攀升至 15% 以上，貨幣政策的劇烈波動更頻繁引發新興市場資本外流。
在此背景下，「美元霸權」的脆弱性逐漸暴露。當一國儲備過度錨定單一主權貨幣，實質是將金融安全繫於他國政策與償債能力。
黃金的「逆襲」恰是對這一矛盾的回應。作為無主權屬性的稀缺資產，黃金產量受自然條件嚴格限制 (需超新星爆發等極端天體現象形成)，其價值獨立性使黃金在危機中展現「穩定器」功能。
根據世界黃金協會 (WGC) 統計，自 2020 年第三季以來，全球央行已連續 14 個季度淨購入黃金，近三年增持規模較此前十年翻倍。如今，黃金不僅超越歐元成為全球第二大儲備資產，更在美國以外的央行儲備中完成對美債的「超車」。
分析人士認為，這一轉變有三重深意；一，去美元化從口號走向實質行動。新興市場與發達經濟體同步增持黃金，反映對美國財政可持續性及貨幣政策外溢風險的擔憂，儲備多元化成為共識；二，黃金的「非信用」屬性契合當前國際信任裂痕。相較於依賴政府償付的美債，黃金作為跨文明認可的價值載體，更能抵禦地緣衝突或主權評級下調的衝擊；三，黃金市場的成熟放大其戰略價值。除實物持有外，黃金 ETF、期貨等工具的普及，使黃金在流動性與配置靈活性上與傳統儲備資產並駕齊驅。
展望未來，黃金有望跟美元、其他儲備資產共同構建更均衡的國際儲備結構。儘管美元短期內仍難被取代，但「黃金反超美債」的里程碑已預示著一個更分散、更注重安全邊際的全球金融秩序正在醞釀。
Costa 認為，這或許是「全球經濟再平衡的開端」，而黃金這一沉睡數十年的「古老資產」正以新的姿態書寫貨幣史的下一篇章。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- HSBC：黃金漲勢2026上半年恐觸頂 下半年開始退潮
- 〈貴金屬盤後〉川普對中國祭新關稅威脅 黃金短暫突破4000美元 連八周上漲
- 〈貴金屬盤後〉獲利了結賣壓湧現 金價跌破4000美元 白銀從歷史高點回跌
- 貴金屬漲瘋了！地緣衝突+通膨+弱勢美元激發避險需求 黃金漲破4000 白銀直逼50 鈀金補漲10%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇