美元霸權裂痕顯現！全球央行黄金儲備29年來首超美債 專家：不是復辟而是新平衡的開始

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-12 08:00

全球央行黄金儲備 29 年來首超美債 國際儲備格局迎歷史性轉折

曾幾何時，「金本位制」的退場讓美元憑藉美債躍居全球儲備核心，但如今這一格局正迎來關鍵轉折，因最新數據顯示，截至今年第二季，全球央行 (不含 Fed) 持有的黃金儲備佔比，自 1996 年以來首次超越美債，為 29 年來首見。

這一被市場稱為「近代最重大全球再平衡信號」的變化，正引發國際金融界對儲備體系重構的深度思考。

資管機構 Crescat Capital 宏觀策略師 Tavi Costa 彙編的數據顯示，伴隨金價屢創歷史新高，除 Fed 外的全球央行黃金儲備佔比已悄然突破美債。

回顧歷史，自 1970 年代美元與黃金脫鉤後，憑藉石油美元體系及貿易主導地位，美債長期擔任全球儲備「安全緩衝墊」角色。

但近年來，美國財政赤字持續擴張，政府債務規模突破 37 兆美元，利息支出佔財政預算比重攀升至 15% 以上，貨幣政策的劇烈波動更頻繁引發新興市場資本外流。

在此背景下，「美元霸權」的脆弱性逐漸暴露。當一國儲備過度錨定單一主權貨幣，實質是將金融安全繫於他國政策與償債能力。

黃金的「逆襲」恰是對這一矛盾的回應。作為無主權屬性的稀缺資產，黃金產量受自然條件嚴格限制 (需超新星爆發等極端天體現象形成)，其價值獨立性使黃金在危機中展現「穩定器」功能。

根據世界黃金協會 (WGC) 統計，自 2020 年第三季以來，全球央行已連續 14 個季度淨購入黃金，近三年增持規模較此前十年翻倍。如今，黃金不僅超越歐元成為全球第二大儲備資產，更在美國以外的央行儲備中完成對美債的「超車」。