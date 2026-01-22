台積電最大客戶洗牌？傳蘋果多年優先權時代告終

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-22 11:40

傳台積電取消蘋果多年優先權待遇(圖：Shutterstock)

根據 Tim Culpan 近期一篇獨家報導，台積電執行長魏哲家在 2025 年 8 月蘋果高層造訪期間，曾向蘋果方面表示，該 iPhone 製造商未來將面臨顯著的價格調漲，且不再享有台積電各廠區晶圓產能的保證優先權。市場普遍認為，在 2025 年的部分季度中，受惠於 AI 熱潮帶動的大量高效能 GPU 訂單，輝達已超越蘋果，成為台積電的最大客戶。

儘管蘋果擁有多元且龐大的產品線，確保其對台積電的長期重要性，但在短期內，客戶權力的天平已明顯向輝達傾斜，迫使蘋果必須更積極爭奪先進製程的產能配置。

根據 Culpium 的分析及對供應鏈消息人士的訪談，輝達很可能在去年至少一到兩個季中躍居台積電第一大客戶。當被問及客戶排名變化時，台積電財務長黃仁昭周四告訴 Culpium，「我們不會討論這個。」

從產品結構來看，蘋果的晶片產品線更為廣泛且多樣，而輝達的產品則高度集中在先進製程、用量極大的晶圓需求上。正因如此，蘋果在未來至少 10 年內仍將是台積電不可或缺的重要客戶。

即便如此，正如 SemiAnalysis 近期在一篇探討台積電與蘋果關係的報告中所指出，天平最終仍可能重新向蘋果傾斜，因為台積電規劃 2028 年推出的 A14 製程節點，從一開始就是「同時為行動裝置與高效能運算 (HPC) 而設計」。