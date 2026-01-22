台積電最大客戶洗牌？傳蘋果多年優先權時代告終
鉅亨網編譯陳又嘉
據《MacDailyNews》，蘋果 (AAPL-US) 長期以來透過獨家晶片代工合作，一直是推動台積電 (TSM-US)(2330-TW) 成長的關鍵力量，但隨著輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的 AI 需求爆炸式成長，這樣的局面如今正出現戲劇性轉變。
根據 Tim Culpan 近期一篇獨家報導，台積電執行長魏哲家在 2025 年 8 月蘋果高層造訪期間，曾向蘋果方面表示，該 iPhone 製造商未來將面臨顯著的價格調漲，且不再享有台積電各廠區晶圓產能的保證優先權。市場普遍認為，在 2025 年的部分季度中，受惠於 AI 熱潮帶動的大量高效能 GPU 訂單，輝達已超越蘋果，成為台積電的最大客戶。
儘管蘋果擁有多元且龐大的產品線，確保其對台積電的長期重要性，但在短期內，客戶權力的天平已明顯向輝達傾斜，迫使蘋果必須更積極爭奪先進製程的產能配置。
根據 Culpium 的分析及對供應鏈消息人士的訪談，輝達很可能在去年至少一到兩個季中躍居台積電第一大客戶。當被問及客戶排名變化時，台積電財務長黃仁昭周四告訴 Culpium，「我們不會討論這個。」
從產品結構來看，蘋果的晶片產品線更為廣泛且多樣，而輝達的產品則高度集中在先進製程、用量極大的晶圓需求上。正因如此，蘋果在未來至少 10 年內仍將是台積電不可或缺的重要客戶。
然而短期內，隨著台積電的技術藍圖推進，以及整體產業趨勢的變化，市場環境更有利於輝達、AMD(AMD-US) 等高效能運算晶片商，意味著蘋果在未來一到兩年內，仍需為先進製程產能持續「搶位」。
即便如此，正如 SemiAnalysis 近期在一篇探討台積電與蘋果關係的報告中所指出，天平最終仍可能重新向蘋果傾斜，因為台積電規劃 2028 年推出的 A14 製程節點，從一開始就是「同時為行動裝置與高效能運算 (HPC) 而設計」。
更重要的是，蘋果所提供的是穩定性。輝達成為台積電客戶的時間其實比蘋果還長，但整體而言，其業務仍相對「利基」。目前這個「利基市場」恰好是全球最炙手可熱的產品。反觀蘋果，其產品生產分布於至少十多座台積電晶圓廠。即便輝達在採購金額上超越蘋果，其在台積電的製造布局廣度，仍遠不及蘋果。
