瑞安航空順勢推「白痴特賣」和馬斯克吵架反而帶動業績？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-22 09:10

瑞安航空CEO稱和馬斯克吵架反而帶動業績(圖：Reuters/TPG)

瑞安航空執行長 Michael O’Leary 周三 (21 日) 上午在一場原本用來討論都柏林機場旅客上限的記者會上表示，「我們很喜歡這種能為瑞安航空帶來訂位量的 (公關) 衝突，」他還補充，這樣的爭議大概也對馬斯克在 X 平台上的互動率「很有幫助」。

這場爭執始於上周，當時這家廉航表示不會跟進愈來愈多航空公司、採用 SpaceX 的 Starlink 衛星網路提供機上連線。隨後，SpaceX 高層公開批評瑞安航空，馬斯克更稱 O’Leary 是「白癡」，甚至暗示自己應該買下這家公司。

瑞安航空向來擅長操作網路爭議，這次也順勢推出「白癡特賣」。O’Leary 表示，該活動為公司官網帶來多達 400 萬次點擊。過去幾日，訂位量成長 2% 至 3%，以瑞安航空的規模來看，他稱這是「相當顯著」的增幅。

瑞安航空在 2025 年成為歐洲首家在單一會計年度載客量達 2 億人次的航空公司。根據官網資料，該公司航線遍及 36 個國家，每日航班超過 3,600 班。

O’Leary 周三表示，瑞安航空已討論使用 Starlink 提供機上 Wi-Fi 超過一年，並稱該系統「很出色」。但他指出，若採用該服務，每年成本將介於 2 億至 2.5 億美元，不僅包含服務費用，還包括因天線增加重量、導致燃油消耗上升的成本。

他談到，「在短程航班上，唯一可行的方式就是免費提供 Starlink，」並補充稱，若收取少量費用，可能只有 5% 的乘客會使用。

瑞安航空也曾與正在開發 Starlink 競爭方案的亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 及英國電信商 Vodafone(VOD-US) 洽談合作，但「成本這個根本問題」一直讓瑞安航空無法啟用機上 Wi-Fi 服務。

目前許多航空公司提供不同程度的免費機上 Wi-Fi，部分視之為競爭利器之一。捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 為所有乘客提供免費 Wi-Fi，達美航空 (Delta Air Lines)(DAL-US) 則將其納入會員忠誠計畫。

美國航空 (American Airlines)(AAL-US) 本月稍早表示，將透過與 ViaSat(VSAT-US)、Intelsat 及 AT&T(T-US) 的合作，為會員提供免費高速 Wi-Fi。據報導，美航也曾討論與亞馬遜的 Leo(前稱 Project Kuiper) 合作，因而引發 SpaceX 高層批評。