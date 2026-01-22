鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-22 06:20

據《Yahoo Finance》報導，美國總統川普聲量十足地表達不滿，但在美股因關稅疑慮再起而前一日重挫後，他並未把原本就已動盪的股市「吹垮」。

川普周三 (21 日) 在瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 上，充分運用其政治影響力，重複了他一貫的論調。在一個多小時的演講中，他抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)「降息太慢」，甚至首次暗示鮑爾的接班人將會是一名男性。

‌



他也宣布啟動計畫，限制機構投資人購買獨棟住宅，但同時向在場的億萬富豪朋友們致歉，例如黑石集團 (Blackstone) 執行長 Steve Schwarzman，其公司可能因此受影響。

最重要的是，川普表示，他不會動用武力奪取格陵蘭的控制權——這個他過去經常稱為「一大塊冰」的地方。

這番話已足以讓情緒緊繃的市場解讀為：川普不太可能真的對歐洲最新的關稅威脅採取極端行動。

美股三大指數應聲上漲，道瓊工業指數領漲，上漲 1.21%。投資人重返高估值的動能股，包括超微 (AMD-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

換言之，川普即便身在數百英里之外，也成功讓忠實的「逢低買進」投資族群感到滿意。

Kace Capital Advisor 經營合夥人 Kenny Polcari 表示，「他 (川普) 的說法直接、切中要點。」

隨著交易室消化川普的談話內容，這種情緒在華爾街普遍蔓延。

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，「目前來看，確實讓市場安靜下來了。關於不會對格陵蘭動用武力的說法 (我想大家心裡早就知道，但親口聽他說出來仍很重要) 非常有幫助。」

身穿招牌黑色皮衣的黃仁勳表示，他正看到與 AI 基礎建設相關的技術工作出現「榮景」，不少職位的年薪可達六位數美元。

黃仁勳談到，「每個人都應該能過上很好的生活。」他並補充，目前這波 AI 浪潮將帶來「人類史上規模最大的基礎建設擴張」，資金規模高達數兆美元。

他同時再次反駁「AI 泡沫論」。

短短一天，市場情緒就出現巨大轉變。

Crossmark 的 Fernandez 認為，投資人仍需對川普的關稅相關言論保持警戒。

她表示，「在那之前，我預期 VIX 與 MOVE 指數仍會持續波動。值得注意的是，今天早上只有必需消費品類股下跌，這個族群昨天還是市場亮點。川普演講後，標題風險確實下降了。」