鉅亨網新聞中心 2026-01-22 07:30

日本國債市場近期劇烈波動，引發全球金融市場高度關注。在長天期殖利率飆升後，日本第二大銀行三井住友金融集團計畫大幅回補日本國債部位，市場憂慮這一輪震盪恐演變為類似英國「特拉斯時刻」的黑天鵝事件，並透過資金與流動性管道外溢至全球債市。

「特拉斯時刻」一詞源自英國前首相利茲 · 特拉斯 (Liz Truss)。她在 2022 年因推出一系列缺乏資金來源的減稅計劃，引發英公債券市場劇烈拋售，最終導致其迅速下台。

三井住友金融集團表示，隨著海外投資回報吸引力下降，集團將重新聚焦日本債券市場。該行目前持有約 10.6 兆日元 (約 670 億美元) 的資產組合，未來不排除將規模擴大至現有水準的兩倍。該表態正值日本長期國債殖利率創下歷史新高、且首相高市早苗的財政政策引發市場疑慮後，日本債市出現劇烈修正之際，顯示資金正回流國內，也意味其他國家資產可能面臨更大拋售壓力。

花旗亞洲交易策略主管 Mohammed Apabhai 在最新研究報告中警告，日本國債波動率急升，恐透過風險平價策略影響全球債市。他指出，風險平價基金可能需要出售多達其目前風險部位三分之一的資產，僅在美國市場，就可能引發規模高達 1,300 億美元的債券拋售。

市場普遍將近期日本債市動盪，與英國前首相利兹 · 特拉斯任內推動未具財源支持的大規模減稅政策所引發的債市危機相提並論。當年英國國債遭到猛烈拋售，幾乎導致退休基金爆倉，如今日本國債的連續下跌，也正為全球金融體系帶來新的不確定性。

Apabhai 進一步指出，南韓國債同樣容易受到日本債市波動的衝擊。自 2024 年 7 月以來，外資持有南韓國債的部位已出現超過 10% 的虧損，可能觸發停損賣壓；英國國債也可能受到牽連。自日本央行取消收益率曲線控制政策並縮減購債規模後，日本債市波動自去年起明顯上升，對全球市場形成外溢效應。

彭博資訊策略師 Ven Ram 指出，市場向日本決策官員釋放的訊號相當清楚，也就是在缺乏新增財源的情況下若大幅增加支出，勢必面臨國債殖利率顯著上升的後果。在全球「債券義警」情緒高漲之下，即使市場同時憂慮關稅政策可能拖累經濟，這種對財政紀律的懲罰也不會因此減弱。

自高市早苗上任後，日本國債已被市場視為潛在黑天鵝事件。在近期拋售潮中，美國財政部長斯科特 · 貝森特表示，他已與日本對口官員進行溝通，並坦言日本國債的賣壓已對美國國債市場造成影響。週三午後，20 年期日本國債殖利率一度下跌 10 個基點，至 3.245%，顯示短線出現技術性回穩。

不過，景順 (Invesco) 日本與全球市場策略師 Tomo Kinoshita 認為，在長期殖利率仍可能進一步上升的風險下，投資人有必要對日本國債保持更審慎的態度。他指出，若高市早苗提出的臨時性消費稅減免措施最終轉為永久政策，將對日本財政造成壓力。依預估，到 2025 年底，日本政府總債務將達 GDP 的 229.6%，對財政永續性的疑慮，已推動長天期國債殖利率走升，並透過更高的利息支出反過來加重財政負擔。