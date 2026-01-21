中國稀土卡日本放美國 貝森特「相當滿意」讚北京履約率破90%

鉅亨網新聞中心 2026-01-21 22:31

美國財政部長貝森特周一 (20 日) 在達沃斯接受福斯商業頻道採訪時大讚中國，表示中方已履行採購美國大豆和供應稀土的承諾，稀土供應正按預期推進，履約率超過 90%，結果令人「相當滿意」。

貝森特稱中國稀土履約率破90%令人滿意。

日本遭稀土管制 美國未受波及

‌



至於盟友日本近期遭中方稀土出口管制，貝森特擺出一副「看熱鬧」姿態。強調日本首相的一些言論引發中日摩擦，但美國沒被波及。

採訪中，貝森特對美國總統川普的關稅政策大加讚揚，稱這些關稅迫使中國等國坐到談判桌前，還讓中方相關稀土出口管制推遲一年。

「這就是美國全球領導力的體現。」貝森特說，「他（川普）能夠運用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 關稅，為整個工業世界進行談判。我認為這一點非常重要。」

中國完成年度大豆採購任務

福斯主持人接著詢問備受期待的中美雙邊貿易協議最新時間表。貝森特透露，自己昨夜剛與中方對口談判官員會晤，對方告訴他中國已在本周完成年度大豆採購任務，預計新一年採購量將達 2,500 萬噸。

貝森特還建議中方或許可以多買一點，因為川普在與中方交流時總會提及這點，並強調「中方已履行所有承諾」。

稀土供應履約率逾 90%

主持人接著提及稀土供應問題。貝森特回應稱，稀土正按預期流通，履約率達 90% 以上，結果令人相當滿意。

當主持人追問「所以沒有停止流通，哪怕是國防企業。因為我記得他們試圖對日本這麼做」時，貝森特表示，日本首相的一些言論引發中日摩擦，但美國未受此事波及。

中方則多次強調，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法，完全是正當、合理、合法。

何立峰與貝森特會談

據新華社消息，1 月 20 日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇 2026 年年會並發表致辭。出席論壇年會期間，何立峰還應約分別與美國財政部長貝森特、英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 舉行中美經貿磋商機制和中英經濟財金對話機制雙方牽頭人會談，就中美、中英經貿領域相關問題交換意見。

隨著中美貿易關係緩和，美方去年 10 月底稱，中國已同意在 2026 年 1 月前採購 1,200 萬噸美國大豆，並在未來 3 年每年至少採購 2,500 萬噸美國大豆。

中方此前表示，中國是全球農產品貿易的重要參與者，將繼續秉持開放合作態度，與全球貿易夥伴持續深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

美國農民仍不樂觀

儘管貝森特口中「一片向好」，但《南華早報》形容，在鏡頭和政治聚光燈之外，美國農場主們卻沒那麼樂觀。他們抱怨一些農產品鮮有啟運，中國對巴西和阿根廷穀物的採購量激增，而且他們 2025 產季的大部分收成已經付諸東流。

數據顯示，2025 年，巴西近 80% 的大豆出口到中國，截至 11 月的出口量比前一年成長 16%。即使在銷售季節性疲軟的 12 月，貿易仍在繼續。巴西即將到來的大豆收成預計將創紀錄。