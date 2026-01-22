鉅亨網編譯許家華 2026-01-22 06:36

稀土類股近月走勢劇烈，背後動能來自美國試圖打破中國在稀土供應上的近乎壟斷地位，並將關鍵礦物產業鏈帶回本土。週三相關個股再度出現明顯波動，但推升股價的因素並非市場預期或題材炒作，而是實際財務成果所帶來的支撐。

澳洲稀土礦商 Lynas Rare Earths (LYC-US) 於週二公布 2026 財政年度第二季財報，單季總銷售收入達 2.02 億澳元，約合 1.37 億美元，年增 43%。在價格與產量同步成長帶動下，稀土價格年增幅高達 74%。其中，氧化釹鐠（NdPr）產量達 1,400 公噸，年增約 17%。釹鐠為電動馬達磁鐵的關鍵材料，廣泛應用於電動車與新能源產業。

花旗分析師 Anna Wang 研究報告中指出，Lynas 的營運執行力正出現結構性改善，顯示產能爬坡風險更多來自外部環境，而非內部營運因素。她並表示，在地緣政治與政策干預推動下，市場結構正轉為有利，形成可持續的價格底部，並吸引長期投資資金進場。

美國稀土類股近月波動幅度顯著。去年 7 月，美國國防部與 MP Materials(MP-US) 簽署一項規模龐大的合作協議，內容涵蓋資金支持、價格底線與長期承購安排，明顯改善該公司及整體產業的長期前景。MP 股價在協議公布前約在 30 美元附近，至週三交易時已站上 68 美元之上，其 52 週高點略高於 100 美元。

中國長期主導全球稀土生產，其潛在出口限制威脅，以及各國為降低依賴所推動的政策與商業協議，持續為市場帶來高度波動。數據顯示，截至週三中午，USA Rare Earth (USAR-US) 股價在過去三個月下跌 21%，但過去 12 個月仍上漲 63%；Ramaco Resources (METC-US) 股價近三個月下跌 43%，但過去一年累計大漲 164%。