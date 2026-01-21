工研院攜手台廠組隊亞洲指標性電子展秀SiC研發堅強實力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-21 16:46

工研院在經濟部產業技術司支持下，今 (21) 日於日本國際電子製造關連展 (NEPCON JAPAN) 現場展出 14 項前瞻技術成果，發表「高功率密度三合一動力系統」，攜手電動車動力系統新創捷能動力科技，從晶片、功率模組到整體碳化矽 (SiC) 動力系統，皆採一體化 MIT 打造，大搶車用商機。

工研院攜手台廠組隊 秀SiC研發堅強實力。(圖：工研院提供)

工研院指出，高功率密度三合一動力系統已通過第三方動力系統測試，展現臺灣 SiC 技術於高電壓、高功率車用動力系統的研發實力與應用潛力，及車載半導體的元件「全製程」實力，有望帶動國內外大廠洽談合作，加速臺灣研發成果產業化與國際布局。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，碳化矽 (SiC) 因為具有高效率、高功率密度、耐高壓高溫、體積小、重量輕等優勢，是目前全球最廣泛應用的功率模組之一。

工研院長期投入化合物功率半導體的技術研發，不僅積極協助國內業者研發，像是開發出「車載碳化矽技術解決方案」，已導入本土元件製造、模組封裝及系統業者，更成立「功率模組測試實驗室」，提供臺灣車用電子廠商功率模組的測試及驗證服務。

這次參展特別攜手捷能動力科技共同發表「高功率密度三合一動力系統」，整合電動馬達、馬達控制和減速器，並採用工研院自主研發設計的 1700V/400A 碳化矽功率晶片、模組以及散熱鰭片技術。目前已成功通過第三方動力系統測試，完成臺灣、美國專利佈局，不僅展現電動車動力系統整合的國產化實力，更可望透過關鍵元件與系統層級的深度整合，協助臺廠轉型升級，在碳化矽產業提升市場競爭力。

工研院此次在「車用碳化矽技術解決方案」專區展出工研院與第三類半導體材料廠「超能高新」攜手開發之氮化矽陶瓷基板 (Active Metal Brazing Substrate；AMB)，展現高可靠度、高耐熱特性的先進封裝基板技術，滿足車用電力電子對高功率密度與長期可靠度的需求。

工研院也和日本名古屋大學共同開發「30kW 快充充電樁直流轉換器」，具體應對電動車快充市場對於高效率、高功率密度電力轉換系統的關鍵需求。

另外，在「直流電網技術解決方案」專區，工研院鎖定 AI 資料中心在節能與儲能系統上的需求，建立從化合物半導體元件、模組封裝到系統整合的完整解決方案，如開發出電池儲能系統（Battery Energy Storage System；BESS）當中重要的轉換系統「固態繼電器 (Solid-State Relay)」以及整合碳化矽功率模組，可有效提升電力轉換效率、提高系統彈性，並可改善傳統機械式繼電器的可靠度性能，特別適用於 AI 資料中心及電動乘用車充電應用，可望協助業者搶攻全球電力基礎設施商機。

在「氮化鎵 (GaN) 元件整合封裝解決方案」專區，也展出工研院自主研發的 650V 垂直式氮化鎵功率晶片及相關元件封裝技術。透過模擬將垂直式氮化鎵元件封裝最佳化，提升元件耐壓能力與功率密度，同時兼顧系統可靠度與製造彈性。未來將可廣泛應用於車載驅動及充電、工業用機器手臂的馬達驅動系統、AI 資料中心等，展現氮化鎵元件於高效率電力電子應用的發展潛力。