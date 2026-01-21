台股今 (21) 日受到川普放話併購格陵蘭、台指期結算及漲多賣壓影響，早盤在美股前晚四大指數下殺、權值股台積電 (2330-TW) 開低影響，指數開低走低，盤中一度重挫超過 550 點，最後一盤在台積電遭重砍 7,960 張下，收 31,246.37 點，收 513.62 點、跌 1.62%，成交量增至 8,689 億元，創今年、史上次高量，盤面上以先進製程、關稅及中小型受惠題材表現為主，包括軍工、ABF 載板、玻陶類股表現較佳。