鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (21) 日受到川普放話併購格陵蘭、台指期結算及漲多賣壓影響，早盤在美股前晚四大指數下殺、權值股台積電 (2330-TW) 開低影響，指數開低走低，盤中一度重挫超過 550 點，最後一盤在台積電遭重砍 7,960 張下，收 31,246.37 點，收 513.62 點、跌 1.62%，成交量增至 8,689 億元，創今年、史上次高量，盤面上以先進製程、關稅及中小型受惠題材表現為主，包括軍工、ABF 載板、玻陶類股表現較佳。
盤面上，今日電子 AI 權值股多數表現疲軟，台積電開低收低跌 1.97%、收 1,740 元失守 5 日線、南亞科 (2408-TW) 重跌 7.7%、鴻海 (2317-TW) 跌逾 2%、 聯發科 (2454-TW) 跌 1.34%、華邦電 (2344-TW) 今日遭處置跌 6.63%。
另在先進製程需求爆量下，半導體成熟製程今日逆勢上漲，包括聯電 (2303-TW) 漲 0.88%、世界先進 (5347-TW) 漲 3.53%。
PCB、ABF 供應鏈漲價題材及 AI 需求續強，ABF 載板的欣興 (3037-TW) 漲 4.22%、南電 (8046-TW) 漲半根停版；PCB 燿華 (2367-TW) 漲 8%、鉅橡 (8074-TW) 漲停，上游玻纖布台玻漲 6.93%、亞電 (4939-TW) 漲 8.1%。
國防軍工股部分，受惠國防預算今年續增加持，長榮航太 (3704-TW)、龍德造船 (6753 -TW)、合勤控 (3704-TW)、華興科 (3704-TW) 全面飆上漲停板，中光電 (5371-TW) 漲逾 4%。
工具機類股因台美關稅利空出盡，今日持續表現亮眼， 包括全球傳動 (4540-TW) 漲停、百德 (4563-TW) 漲 2.72%。
分析師表示，在台美關稅底定後，對台股整體環境其實影響不大，包括國安基金退場後指數漲跌互見，今日指數微漲多後的修正在所難免，後續可以觀察輝達即將在 2 月份公告的財報，待績優股 AI 題材類股拉回後，有望持續進場逢低布局。
