明年衝6.54！高盛：2026年人民幣兌美元匯率將升值至6.85

在周二 (20 日) 舉辦的 2026 年中國宏觀經濟及資本市場動態展望媒體交流圓桌會上，高盛首席中國經濟學家閃輝預估，今年中國實質經濟成長率將達 4.8%，高於市場普遍預測的 4.5%。

她指出，在外貿和內需兩大層面，中國均需挖掘新動能；外貿必須拓展非美市場，內需則應培育非地產驅動的成長引擎。

閃輝分析，中國外貿與房市在過去 20 多年經歷顯著轉折。美國自中國進口佔比在 2000 年為 7.5%，在中國加入 WTO 後迅速攀升，一度超過 20%，但歷經兩輪貿易摩擦，如今重新回落至 7.5%。

房地產方面，自 2000 年至 2020 年新開工率持續走高，但 2020 年後急轉直下，2024 年已基本回到 2000 年水準。

在貿易領域，高盛報告與海關總署上周三 (14 日) 發布的數據均顯示中國出口版圖已成功多元化。 2025 年對美貿易佔比降至 8.8%，對東協突破上兆美元，與中亞貿易超千億美元，對非進出口接近 2.5 兆元，其中對非承包工程貨物出口增長逾四成。閃輝強調，這種轉向有效維持了出口韌性。

內需方面，高盛預估，今年實質居民消費成長率將由 2025 年的 4.8% 放緩至 4.5%。在勞動市場疲軟與房價下行壓制消費信心之下，居民「超額儲蓄」持續攀升。

根據中金公司計算，2022 至 2025 年間累計約形成人民幣 6 兆元超額儲蓄，2025 年儲蓄傾向仍處於 21% 高點。

高盛認為，若宏觀環境改善，部分資金有再配置空間。鑑於儲蓄率難以顯著下降，提升政府消費成為穩內需關鍵。

股票策略方面，高盛中國股票策略師劉勁津指出，當前散戶傾向低創投，但在通縮緩解、通膨預期回升背景下，對創投意願將增強。

劉勁津預估，今年中國核心 CPI 由 0.7% 上升至 1%，整體 CPI 由 0% 上升至 0.6%，未來 12 個月有望有兩兆人民幣資金流入股市。

匯率方面，閃輝預測 2026 年底人民幣兌美元匯率上升至 6.85，2027 年底達 6.54，呈溫和升值態勢。

她並解釋，過快升值不利中國外貿，不升值則易引發貿易夥伴憂慮，年度漸進升值或是平衡之選。

截至周二，在岸與離岸人民幣兌美元匯率分別報 6.9603 與 6.9525。

貨幣政策上，高盛預估今年第一季將有一次「雙降」(50 基點降準與 10 基點降息)，第三季將再降息 10 基點。

中國央行在多次會議中重申「適度寬鬆」，強調穩增長與穩匯率並重，但傾向以靈活流動性操作為主，慎用傳統大幅寬鬆工具，以兼顧金融穩定。