2026-01-21

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (21 日) 針對丹麥退休基金拋售美國國債的行為，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF) 上發表強硬回應。貝森特對記者表示：「丹麥對美國國債的投資，就像丹麥這個國家本身一樣，都無足輕重。」 此番言論隨即引發市場關注，並凸顯了美歐之間日益加劇的政治與經濟緊張局勢。

這場風波的起因，在於丹麥退休基金巨頭 AkademikerPension 周二宣布，計畫在本月底前全面退出美國國債投資。該基金管理資產規模約 250 億美元，截至 2025 年底持有約 1 億美元的美國國債。

基金投資長 Anders Schelde 明確表示，撤資主因是對美國財政可持續性及政策方向引發的信用風險感到擔憂。

Schelde 進一步指出，美國政府的財政狀況欠佳，已不再是良好的信用對象，長期來看其公共財政難以維持。他強調，雖然清空美債的決定與美國總統川普對格陵蘭島的領土野心並無直接關聯，但川普的激進政策與格陵蘭爭端，確實促使該基金尋找替代流動性與風險管理的方案。

面對歐洲投資者的撤資行動，美財長貝森特不以為然。他指出，丹麥基金持有的規模不到 1 億美元，且多年來一直在減持，因此他「一點也不擔心」。

貝森特更直言，關於歐洲因格陵蘭問題報復美債的說法是「完全虛假的敘事」，並呼籲大眾不要聽信媒體的「歇斯底里」。

然而，市場反應卻顯得動盪。受美歐關係緊張及格陵蘭問題影響，周二美國股市和債券價格一度暴跌，收益率飆升。

除 AkademikerPension 外，近期多家丹麥基金如 Laerernes Pension、PFA 及 Paedagogernes Pension 均已因債務可持續性、聯準會獨立性受威脅或投資組合調整等理由，紛紛減持或停止增持美國資產。