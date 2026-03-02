鉅亨網新聞中心 2026-03-02 14:10

中國人民銀行自周一 (2 日) 起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由 20% 下調至 0%。此舉被市場視為央行釋放抑制人民幣過快升值的政策信號，旨在引導金融機構優化企業匯率避險服務，並保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

匯市應聲調整 升值節奏過快觸發調控

消息於 2 月 27 日發布後，匯市隨即做出反應。2 月 27 日上午，離岸人民幣匯率一度跳水逾 100 個基點至 6.85 左右；在岸人民幣匯率則較前一交易日貶值約 150 個基點，同樣來到 6.85 附近。

本輪人民幣近期升值速度遠超市場預期。在 2025 年，人民幣在貿易戰陰影下反而穩步升值，於年底突破「7」大關。進入 2026 年後，升值節奏進一步加速：從 7.0 升至 6.83 僅耗時兩個月，相較之下，此前從 7.2 升至 7.0 則用了七個月。上海一家大型券商首席分析師表示，市場原預期年底才到 6.8，但第一季未完就已逼近該關口，升值確實太快，觸發了央行出手調控。

降低購匯成本 抑制「羊群效應」

外匯風險準備金是一種逆週期調節工具。當該比例從 20% 降至 0% 時，銀行辦理遠期售匯業務（對應企業的遠期購匯）的資金成本將大幅下降，這部分紅利將轉嫁給企業，降低其購買美元的成本。這將鼓勵企業增加美元買盤，增加人民幣拋壓，進而抑制人民幣升值勢頭。

人行發言人曾如是指出，當市場升值預期過於濃厚時，容易演變成「羊群效應」，引發單邊預期風險。

陸媒《界面新聞》報導指出，本輪升值背後，除了聯準會獨立性受挑戰導致美元信用受損外，還受到中國出口高增累積的結匯需求加速釋放所推動。監管層此時出手，正是為了傳遞匯率應保持雙向波動、避免單邊預期的信號。

工具箱儲備充足

上調外匯存款準備金率：鎖定銀行體系外匯流動性，減少美元供給。

下調跨境融資宏觀審慎調節參數：控制跨境資金流入。

上調境內企業境外放款調節係數：鼓勵資金流出。