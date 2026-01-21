鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-21 10:52

英業達 (2356-TW)ASIC 伺服器今年展望正向，除既有客戶訂單挹注，今年也有機會斬獲新客戶，預期今年 ASIC 伺服器出貨占整體 AI 伺服器比重上看 50%，全年 AI 相關營收有望年增雙位數，激勵英業達今 (21) 日漲逾半根停板。

英業達今天早盤以 45.1 元開高走高，盤中最高衝上 49 元，進逼漲停板，不過隨後漲幅收斂，截至 10 點 10 分，股價暫報 47.4 元，仍漲逾半根停板，成交爆量超過 7 萬張。三大法人持續敲進英業達，連續 3 個交易日買超，合計買超 8497 張。

除 AI 伺服器展望佳，英業達也看好車用業務，總經理蔡枝安表示，過去經營 Tier 1 市場，逐步轉向與 OEM 合作，產品也涵蓋 ECU。車用布局逐漸開花結果，2025 年車用相關營收較 2024 年成長 1 倍，預期今年成長將「直接乘以三」，指出車用業務已達一定規模，預期 2027 至 2028 年將顯著成長。

董事長葉力誠也透露，英業達的機器人業務是「現在進行式」，研發以因應工廠端需求為主，主要開發輪型機器人，目前與政府單位及相關廠商洽談中，已有初步成效。