鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-20 18:12

業達 (2356-TW) 今 (20) 日舉辦旺年會，總經理蔡枝安表示，ASIC 伺服器展望正向，預期今年 ASIC 伺服器出貨將占整體 AI 伺服器超過 5 成。另外，也上調今年資本支出至 10 億美元，較 2025 年翻倍。

蔡枝安指出，ASIC 伺服器需求主要來自北美 CSP 業者，而英業達 ASIC 伺服器比重較高，去年 ASIC 伺服器出貨占整體 AI 伺服器比重約 40%，今年既有客戶訂單持續挹注，加上有望導入新客戶訂單，預期今年 ASIC 伺服器出貨比重將提升至 50%，並看好今年 AI 相關營收年增雙位數百分比。

‌



至於資本支出，蔡枝安說明，今年資本支出上看 10 億美元，較去年的 5 億美元翻倍，絕大部分用於擴充產能，以因應客戶強勁需求，包含購買近 30 條 SMT 產線，以及購置美國、泰國與墨西哥廠房及土地。

蔡枝安進一步指出，去年投資的美國德州廠，預計今年第一季投產，規劃生產 L10、L11 伺服器產品，且看好其今年成長動能，預計將年增雙位數，後續將持續擴充，將有二、三期廠房加入生產行列。

泰國廠目前正在建置當中，預計 2027 年第一季量產，主要供應 L10、L11 伺服器產品，同時也購置 3 塊土地，規劃用於伺服器與筆電產品；墨西哥因購置現有的廠房與土地，進度較快，預計今年 8 月開始營運，主要用於車用產品。

另外，近期記憶體供貨吃緊，蔡枝安也坦言，原物料短缺與材料上漲，可能影響消費性電子產品，若終端市場價格調漲，消費者購買意願可能降低，需持續觀察後續影響程度，預期今年筆電出貨將持平。

個人電腦事業群總經理尹福明補充，去年底客戶提前拉貨，目前動能仍在預期中，尚未受到漲價影響。英華達董事長何代水也說，幾個月前因觀察記憶體短缺趨勢，因此與客戶提前備貨，目前第一季消費性電子產品並未受到很大的衝擊。