鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-20 16:15

研調機構 TrendForce 今 (20) 日出具最新 AI 伺服器報告，北美雲端服務供應商 (CSP) 持續擴大投資 AI 基礎設施，預估將帶動 2026 年全球 AI 伺服器出貨量年增 28% 以上，且在 Google、Meta 等北美業者積極推出自研 ASIC 方案情況下，預料 2026 年 ASIC AI 伺服器的出貨占比將提升至 27.8%。

TrendForce 表示，由於 AI 推論產生的龐大運算負荷，同時將通用型伺服器 (general server) 進入替換與擴張週期。因此預估 2026 年全球伺服器 (含 AI 伺服器) 出貨量也將年增 12.8%，成長幅度較 2025 年擴大。

TrendForce 表示，2024 至 2025 年伺服器市場主要聚焦先進大型語言模型 (LLM) 訓練，依賴配套 GPU、HBM 的 AI 伺服器執行平行運算。2025 年下半年起，AI agents、LLaMA 模型應用、Copilot 升級等 AI 推論服務持續發展，CSP 積極轉向推論服務以發展變現、獲利模式。基於不同應用場景，AI 推論除了可採用 AI 伺服器機櫃，亦包括通用型 server，以支撐推論前後的運算和存儲需求。

根據 TrendForce 統計， Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle 等北美五大 CSP 2026 年的資本支出總額年增率高達 40%，除了布建大規模基礎建設，也有部分是汰換 2019 至 2021 年雲端投資熱潮購置的通用型伺服器，預料 Google 和 Microsoft 將最積極提升通用型伺服器採購量，以因應每日需實體提供的 Copilot、Gemini 推論流量需求。

觀察 2026 年 AI 伺服器市場，出貨動能主要來自北美 CSP、各地政府主權雲專案，以及大型 CSP 加快自有 ASIC 研發、邊緣 AI 推理方案的推波助瀾。從使用的 AI 晶片分析，預估 GPU 占 69.7%，仍為最大宗；搭載輝達 (NVDA-US)GB300 的機種成為出貨主流，VR200 則於下半年後逐步放量。