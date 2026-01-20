長榮集團已故總裁張榮發紀念特展開展 親手文稿及等身蠟像首曝光

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-20 18:17

長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世十周年，長榮集團與張榮發基金會特別舉辦「所信所行 ‧ 善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，今 (20) 日起在張榮發基金會 B1 開展，展期至 2 月 22 日止，歡迎社會大眾免費參觀，共同見證一代航運巨擘波瀾壯闊的一生。

長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展。(圖：長榮集團提供)

長榮集團指出，特展開幕首日即湧現人潮前往觀展，有不少觀眾看完後表達感動。

圖：長榮集團提供。

本次紀念展共規劃四大展區，包括總裁生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾 300 件珍貴文物，包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是生前最掛心的公益事業成果。

此外，展覽以多元展示手法呈現張榮發豐沛的人生故事和行善事蹟，同時揭露其許多不為人知的生活點滴，並首度公開未曾曝光的張榮發生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

張榮發基金會指出，紀念展從即日起免費開放給各界參觀，期間僅小年夜和除夕公休；除了平面與多媒體展示，紀念展現場還設有交響樂互動區，以及拍貼機、打卡拍照區。

特別的是，張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店 Berthillon 貝蒂雍，不僅特別喜歡將香草和巧克力兩種口味混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅 Berthillon 外觀的油畫，這次紀念展也將展出這幅畫。

紀念展期間，張榮發基金會在每周三特別推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋；此外，位於張榮發基金會大樓的海事博物館於展覽期間同步免費開放。

此外，1 月 28 日將舉辦張榮發創辦人紀念音樂會，希望民眾能透過音樂來了解與追憶這位海洋之子，由長榮交響樂團攜手視障聲樂家朱萬花、原民男高音林健吉共襄盛舉，演繹張榮發生前最喜愛的中外民謠與古典樂，包括《望春風》、《雨夜花》、《快樂的出帆》、《淚光閃閃》等經典曲目。