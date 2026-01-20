search icon



〈焦點股〉測試介面三雄連袂噴出天價 穎崴擠下緯穎榮登股后

鉅亨網記者魏志豪 台北

隨著 AI 晶片時代測試需求大增，測試介面迎來大成長，三家台廠旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW) 與穎崴 (6515-TW) 今(20) 日再獲買盤青睞，同創新天價，穎崴領軍一度大漲 9%、衝上 3790 元，擠下緯穎 (6669-TW) 榮登台股股后寶座，精測更直接亮燈漲停，旺矽也有 7% 漲幅。

cover image of news article
探針卡示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外資近期積極調升穎崴目標價，看好穎崴在 SLT 測試與 MEMS 探針卡的動能，且隨著 AI 晶片的引腳數量大增，測試介面也將單價大幅成長，都將成為穎崴今年的成長動能，外資預估，穎崴今年營收將成長超過 6 成，突破百億元大關。


外資指出，穎崴近期已從最終測試 (FT) 市場擴展至系統級測試 (SLT) 市場，以服務既有美國 AI GPU/ASIC 客戶，帶動穎崴 2026 年銷售量顯著成長，尤其 SLT 的測試座 (Socket) 潛在市場規模是 FT 市場的 4 至 5 倍。

旺矽與精測近期也受惠客戶需求，正積極啟動擴產，尤其旺矽客戶涵蓋眾多 ASIC 業者與 AI 晶片大廠，外資預期，旺矽 2025 至 2027 年營收年複合成長率將高達 48%。精測也預期今年在 AI 客戶需求帶動下，營收也將再優於去年，續創新高。


文章標籤

旺矽精測穎崴探針卡測試介面緯穎股后

相關行情

台股首頁我要存股
旺矽2450+5.83%
精測2715+9.92%
穎崴3740+8.09%
緯穎3670-1.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
穎崴

73.08%

勝率
偏強
精測

76.19%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
穎崴

73.08%

勝率
偏強
旺矽

53.57%

勝率

#波段上揚股

偏強
精測

76.19%

勝率
偏強
旺矽

53.57%

勝率

#上升三紅K

偏強
旺矽

53.57%

勝率

#上升三法

偏強
旺矽

53.57%

勝率

