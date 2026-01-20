〈焦點股〉測試介面三雄連袂噴出天價 穎崴擠下緯穎榮登股后
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 晶片時代測試需求大增，測試介面迎來大成長，三家台廠旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW) 與穎崴 (6515-TW) 今(20) 日再獲買盤青睞，同創新天價，穎崴領軍一度大漲 9%、衝上 3790 元，擠下緯穎 (6669-TW) 榮登台股股后寶座，精測更直接亮燈漲停，旺矽也有 7% 漲幅。
外資近期積極調升穎崴目標價，看好穎崴在 SLT 測試與 MEMS 探針卡的動能，且隨著 AI 晶片的引腳數量大增，測試介面也將單價大幅成長，都將成為穎崴今年的成長動能，外資預估，穎崴今年營收將成長超過 6 成，突破百億元大關。
外資指出，穎崴近期已從最終測試 (FT) 市場擴展至系統級測試 (SLT) 市場，以服務既有美國 AI GPU/ASIC 客戶，帶動穎崴 2026 年銷售量顯著成長，尤其 SLT 的測試座 (Socket) 潛在市場規模是 FT 市場的 4 至 5 倍。
旺矽與精測近期也受惠客戶需求，正積極啟動擴產，尤其旺矽客戶涵蓋眾多 ASIC 業者與 AI 晶片大廠，外資預期，旺矽 2025 至 2027 年營收年複合成長率將高達 48%。精測也預期今年在 AI 客戶需求帶動下，營收也將再優於去年，續創新高。
