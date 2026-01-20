〈焦點股〉測試介面三雄連袂噴出天價 穎崴擠下緯穎榮登股后

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-20 13:34

探針卡示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外資近期積極調升穎崴目標價，看好穎崴在 SLT 測試與 MEMS 探針卡的動能，且隨著 AI 晶片的引腳數量大增，測試介面也將單價大幅成長，都將成為穎崴今年的成長動能，外資預估，穎崴今年營收將成長超過 6 成，突破百億元大關。

外資指出，穎崴近期已從最終測試 (FT) 市場擴展至系統級測試 (SLT) 市場，以服務既有美國 AI GPU/ASIC 客戶，帶動穎崴 2026 年銷售量顯著成長，尤其 SLT 的測試座 (Socket) 潛在市場規模是 FT 市場的 4 至 5 倍。