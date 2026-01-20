search icon



由於日元近期走軟以及薪資成長前景穩健，日本央行預計本周五將上調經濟成長預期，並暗示可能進一步升息。然而，因為債券殖利率上升以及首相高市早苗宣布將於 2 月提前舉行大選，都使升息決策變得更加複雜。

cover image of news article
不確定性提升 日元多頭謹慎 市場靜待央行周五會議決策(圖:shutterstock)

日本首相高市早苗周一宣布，將在本周解散議會，並於 2 月 8 日舉行提前大選，目標是獲得更強大的民意支持以推動其財政擴張政策。若執政黨自民黨能維持強勢多數，將有利於高市推行政策；反之，若僅獲得微弱多數，將加深政治不確定性，進而抑制日元多頭的信心。


美元兌日元目前處於中性偏弱的格局，匯價目前受壓於 100 小時簡單移動平均線 (SMA) 約 158.35 下方，fxstreet 技術分析師認為，此處為鍵轉折點，若匯價跌破 157.80，可能進一步下探 157.40；反之，若能站穩 158.35 並配合動能指標回升，則有望轉強。

由於日元仍然偏弱，日本財務大臣片山皋月表示，已準備好採取所有可能的手段 (包括直接干預市場) 來應對日元近期觸及 18 個月低點的疲軟走勢。此外，數據顯示日本通膨已連續 4 年超過 2% 的目標，這強化了市場對日本央行進一步升息的預期。

儘管日本央行上個月剛將利率上調至 0.75%，創 30 年來新高，但據《路透》引述消息來源指出，部分決策者認為最快可能在 4 月再次升息。

國際情勢方面，美國總統川普因格陵蘭島引發的緊張局勢，威脅要對 8 個歐洲國家徵收新關稅，此舉加劇了全球貿易戰的擔憂，並在俄烏戰爭延續的背景下，推動了日元的避險資金流入。然而，由於川普傾向讓國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 留任，這暗示了未來聯準會主席的人選可能變動，導致市場削減了對聯準會在 2026 年進一步降息的押注，美元因此獲得買盤支撐，限制了日元的升幅。


