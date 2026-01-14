鉅亨網編輯林羿君 2026-01-14 13:30

日元仍便宜 但套利不再穩？市場正在重估這筆交易。(圖:shutterstock)

高市早苗正研議於今年 2 月提前舉行大選，以期強化自民黨在國會的控制權。市場預期，若選舉結果理想，政府將獲得更強大的政治授權，進而推動擴張性財政政策。

市場估計，日本下一財年的預算規模可能飆升至 122.3 兆日元（約 7,830 億美元），這不僅加深了財政赤字隱憂，也推升了債務融資的壓力。

受此政經情勢影響，日元匯率近期表現疲軟，週三貶破 159 關卡，報 159.19 日元，創下自 2024 年 7 月日本當局實施匯率干預以來的最低水準；同時，日本公債市場出現顯著拋售潮，10 年期公債殖利率於週二收報約 2.165%，創下 1990 年代初以來的最高紀錄。

儘管日本股市在高市首相「親商業」立場的帶動下表現亮眼，日經 225 指數不斷刷寫新高突破 54000 關卡，但財政擴張與日本央行逐步升息的政策分歧，正為市場埋下動盪種子。

然而，隨著日美利差收窄，若日元因政府干預或政策調整而迅速回升，規模估計達 1.3 兆至 1.7 兆美元的套利資金可能被迫平倉，引發資產集中拋售。