日元仍便宜 但套利不再穩？市場正在重估這筆交易
鉅亨網編輯林羿君
亞洲金融市場近期正醞釀一項重大潛在風險。隨著日本首相高市早苗加速鞏固執政基礎，市場對日元套利交易可能出現劇烈調整的擔憂日益加劇。此一趨勢若持續發展，恐將導致大量資金從美國股市等全球風險資產中撤出，引發金融連鎖反應。
高市早苗正研議於今年 2 月提前舉行大選，以期強化自民黨在國會的控制權。市場預期，若選舉結果理想，政府將獲得更強大的政治授權，進而推動擴張性財政政策。
市場估計，日本下一財年的預算規模可能飆升至 122.3 兆日元（約 7,830 億美元），這不僅加深了財政赤字隱憂，也推升了債務融資的壓力。
受此政經情勢影響，日元匯率近期表現疲軟，週三貶破 159 關卡，報 159.19 日元，創下自 2024 年 7 月日本當局實施匯率干預以來的最低水準；同時，日本公債市場出現顯著拋售潮，10 年期公債殖利率於週二收報約 2.165%，創下 1990 年代初以來的最高紀錄。
儘管日本股市在高市首相「親商業」立場的帶動下表現亮眼，日經 225 指數不斷刷寫新高突破 54000 關卡，但財政擴張與日本央行逐步升息的政策分歧，正為市場埋下動盪種子。
分析師指出，高市早苗的財政議程與央行緊縮政策的方向背道而馳，對日元匯率構成額外壓力。目前日元正逼近過去觸發官方干預的關鍵水位。日本財務大臣片山皋月已與美國財政部長貝森特進行溝通，雙方皆對日元單邊貶值的現況表達高度關注。
最令全球投資者擔憂的是「日元套利交易」的去向。長期以來，投資者習慣借入低成本日元轉投高收益資產，這種模式支撐了美股、大宗商品及加密貨幣的資金供給。
然而，隨著日美利差收窄，若日元因政府干預或政策調整而迅速回升，規模估計達 1.3 兆至 1.7 兆美元的套利資金可能被迫平倉，引發資產集中拋售。
2024 年 8 月的市場劇震已是前車之鑑，當時日元平倉潮曾導致標普 500 指數短期內重挫超過 6%。目前全球策略師正密切關注日元是否會跌破 160 關口，以及官方在關鍵時刻的應對策略，以防範新一輪全球市場波動。
