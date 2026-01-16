鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 16:40

日本財務大臣片山皐月周五 (16 日) 提出與美國聯手干預以支撐日元的可能性之後，日元兌美元從 18 個月低點反彈。隨著日本銀行 (央行) 下周會議到來、以及日本提前大選的不確定性加劇，交易員擔心日元可能再度波動。

片山皐月在周五的例行記者會上說，去年 9 月與美國簽署的聯合聲明「極具意義，並包含干預語言」。

在片山表態之後，日元匯率反彈，截稿前報 158.19 日元兌 1 美元。日元本周稍早一度跌至 159.45，觸及 18 個月低點。

日本市場正在關鍵的一周到來前保持謹慎：財政立場偏鴿的高市早苗首相，預料將解散國會以籌備提前大選，藉此鞏固高市政府的地位進而擴張財政支出，而日本央行 (日銀，BOJ) 也將在下周五 (23 日) 召開決策會議。

自民黨幹事長及執政聯盟夥伴透露，高市早苗已告知執政聯盟官員，將在下周一 (19 日) 公布更多解散眾議院的細節。

State Street Bank & Trust 東京分行經理 Bart Wakabayashi 說：「美元 - 日元在過去幾周都沒有波動，但隨著提前大選的新聞發布之後，美元兌日元突然上漲。市場波動還將持續。」

Mercer Inc. 亞洲區多元資產主管 Cameron Systermans 表示，日元 160 是重要的心理關口，市場將密切關注這個價位。