達沃斯論壇前夕風暴：川普曝光法總統、北約秘書長簡訊 密集威脅歐洲盟友

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 04:00

美國總統川普近日在社群媒體上密集向歐洲盟友開火，並揚言對法國葡萄酒課徵高達 200% 關稅，凸顯出本周登場的達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 背後的高度緊張局勢。

達沃斯前夕風暴：川普曝光法總統、北約秘書長簡訊 密集威脅歐洲盟友（圖：Shutterstock）

川普在周二 (20 日) 啟程前往達沃斯前已跟多位歐洲領導人掀起爭端連發，多篇貼文與言論，抨擊法國總統馬克宏拒絕支持其最新和平倡議，並暗示將把矛頭指向法國具有政治敏感度的農業領域。

‌



川普在周一 (19 日) 得知馬克宏將婉拒加入其「和平委員會」後向媒體放話：「沒人想理他，因為他很快就要下台了。我會對法國葡萄酒和香檳徵收 200% 關稅，到時候他自然會加入。」

川普還公布與馬克宏的簡訊內容，後者邀請川普周四在巴黎共進晚餐，並提議召集烏克蘭、敘利亞、丹麥和俄羅斯舉行多方會談，議題涵蓋川普以安全為由提出的「從丹麥取得格陵蘭島」的要求。法國官員證實簡訊屬實，並透露馬克龍曾質問川普說道：「我無法理解你在格陵蘭島問題上的所作所為。」

該委員會最初旨在監督加薩重建，但職責範圍正快速擴大，川普似有意將其打造成左右國際衝突與事務的工具。

根據《彭博資訊》取得的章程草案，川普將出任委員會首任主席，並握有成員資格決定權，欲獲永久席位須至少出資 10 億美元。馬克宏認為章程遠超加薩議題、削弱聯合國地位，法國將此原則視為不可妥協，因而拒絕邀請，並認定川普以威脅左右法國外交的做法不可接受。中國亦收到邀請。

為進一步挑釁盟友，川普批評英國首相施凱爾打算將迪戈加西亞島模里西斯，稱此舉是「示弱」，讓中俄有機可乘，並因為 8 個歐洲國家反對其格陵蘭訴求而威脅加徵關稅，甚至抱怨挪威未頒諾貝爾和平獎。

他也發布 AI 生成圖片，將格陵蘭與加拿大皆繪入美國版圖，呼應去年讓加拿大成第 51 州的構想，加國總理卡尼已拒絕並同樣回絕委員會邀請。英國、瑞典、荷、德也有意回絕。川普希望周四 (22 日) 在達沃斯簽章程，但受邀國多表懷疑。

自擔任北約秘書長以來，呂特竭力維繫川普參與，但川普近日深夜發文曝光與呂特的簡訊，當中呂特稱讚美軍在敘利亞空襲成功，並稱將在達沃斯宣傳川普在敘、加沙及烏克蘭的「成績」。

歐洲普遍擔憂，格陵蘭、貿易與和平委員會爭議標誌著跨大西洋關係可能全面破裂，進而動搖美國對歐洲安全及北約的承諾。