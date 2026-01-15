「鈔」想出國嗎？合庫App預約換匯優惠 美元減3分日元減0.1分
鉅亨網記者張韶雯 台北
新的一年迎來新希望，適逢農曆新年連假，合作金庫銀行為滿足客戶趁著假期出國旅遊的外幣現鈔需求，正式推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動。在活動期間內，客戶只需透過合庫行動網銀 APP 預約提領美元與日元現鈔，即可直接享有匯率減碼 0.001 至 0.03 的優惠。
本次優惠活動特別鎖定國人旅遊最熱門的美元及日本地區，活動時間自 115 年 1 月 16 日起至 115 年 2 月 23 日止。凡透過合庫行動網銀 APP 預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼 0.03，以及日元匯率減碼 0.001 的實質回饋。若想進一步了解相關活動詳情，可參閱合庫官網、官方 Facebook 粉絲專頁或官方 LINE 帳號。
由於本次活動涵蓋農曆新年連假，非常適合已排定旅遊行程的客戶參與。合庫 APP 同時提供「夜間預約」與「匯率到價」推播通知服務，協助客戶隨時掌握最佳的換匯時機。
此外，透過 APP 申請外幣數位存款帳戶，除了可享美元及澳幣定存利率加碼外，若這 2 種幣別的活存餘額達到門檻，在限額內亦享有活存利率加碼優惠，並能參加金庫幣集點活動，兌換 LINE POINTS 或超商購物金。
