鉅亨網新聞中心 2026-01-20 14:58

三星電子（Samsung Electronics）的晶圓代工業務在經歷去年的低迷後，正迎來顯著的復甦曙光。隨著尖端製程與核心成熟製程的晶圓投入量持續增加，預計今年上半年的平均產能利用率將達到約 60%，相較於去年下半年的 50% 谷底，展現出強勁的爬升勢頭，這也意味著該部門的虧損規模有望進一步縮減。

2奈米發威、4奈米助攻 三星上半年產能利用率將達60%。(圖:shutterstock)

回顧去年上半年，三星非記憶體部門因未能及時為 3 奈米等尖端製程鎖定大型客戶，導致獲利能力受創，單季營業虧損一度高達 2 兆韓元。然而，自去年下半年起，透過強化 4 奈米及 8 奈米等核心製程的接單，並策略性精簡低利潤的傳統 8 吋製程產品，虧損已逐步收窄至 1 兆韓元左右。

隨著產能利用率的回升，三星也同步調高了相關材料與零組件的訂單需求，以支撐產線的運作強度。

在技術推進方面，三星已於去年底啟動基於 2 奈米製程的最新行動處理器「Exynos 2600」量產工作，儘管目前的單晶圓良率推估約為 50%，但這標誌著三星在尖端製程競爭中仍保持領先地位。

業界分析認為，由於主要競爭對手台積電在尖端工藝產能面臨供不應求的狀況，這為三星提供了極佳的市場空隙與發展良機。

儘管現階段 60% 的利用率已有改善，但產業專家指出，晶圓代工部門若要達到損益平衡點，開工率通常需要突破 80% 以上。因此，三星正致力於穩定尖端製程的量產品質，以贏得全球科技巨頭的長期信任。