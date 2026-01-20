鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 15:30

在矽谷與舊金山科技圈，一種強烈的不安情緒正在蔓延：人工智慧（AI）的爆發式發展，可能不只是帶來新一波財富浪潮，更可能象徵著「美國夢」即將走到盡頭。

AI熱潮恐成最後致富窗口？華爾街日報：科技圈憂「美國夢」正在消亡。（圖：Shutterstock）

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，許多人擔心，AI 熱潮也許是人們在金錢變得幾乎一文不值之前，最後一次致富的機會。

‌



報導形容，這種看法認為，少數科技公司及其領導者將形成一個掌握近乎無限財富的新階級，而多數人則因 AI 自動化失去工作與機會，幾乎不再可能翻身。

換言之，通往「美國夢」的吊橋正在升起，沒趕上的人將被永久留在另一側。

《WSJ》分析，乍看之下，這種「錯失恐懼症」（FOMO）的論調像是過度渲染的科技恐慌，但其存在本身，正反映出加州日益加劇的階級焦慮。

從針對億萬富翁課稅的政治動員，到可負擔住宅愈來愈難取得，再到中產階級生活似乎逐漸成為奢望，這些現實問題讓 AI 帶來的恐懼顯得格外真實。

在舊金山，這種不安感因多位科技領袖的言行而被放大。報導點名，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的激進構想、OpenAI 執行長奧特曼的崛起，以及 Anthropic 執行長 Dario Amodei 警告 AI 可能引發「大蕭條等級」勞動力流離失所，都讓外界更難忽視這些擔憂。

馬斯克本月在 Podcast 節目中的說法指出，即便是在他設想的「最佳情況」下，社會也將經歷劇烈變革與動盪，只是最終會迎來巨大繁榮，但「這個轉型過程會很顛簸」。

報導指出，歷史上，每一波重大科技浪潮都會重新分配贏家與輸家。AI 的樂觀派相信，技術進步終將讓整體社會「水漲船高」，但當前的討論，卻更多聚焦於大規模失業，以及是否需要以全民基本收入等公共安全網來應對。

然而，《WSJ》指出，美國社會是否願意接受全民基本收入，仍是一大問號。這種制度與「靠個人奮鬥創造成功」的美國核心價值存在明顯衝突。

奧特曼本人也對此表達保留。報導引述他在去年一檔 Podcast 中的說法指出，他逐漸認為，比起單純發放補貼，人們更需要的是「自主權」與參與塑造未來的感覺。

若只是讓 AI 完成一切，再把紅利分給每個人，對人類而言未必是健康的狀態。

《WSJ》進一步指出，在部分科技領袖的想像中，如果 AI 帶來極端的物質豐裕，金錢本身可能會逐漸失去意義，取而代之的是藝術品等真正稀缺的資產。

馬斯克也曾多次描繪一個由機器人承擔勞力、人類追趕 AI 思維速度的未來，並宣稱屆時將進入「全民高收入」的時代。

他甚至表示，未來人們可能不必為退休儲蓄，因為 AI 將提供醫療與娛樂服務，「存錢養老將變得無關緊要」。

這些話出自一位為自己爭取高達 1 兆美元薪酬方案的企業執行長之口，難免引發質疑。儘管馬斯克辯稱，這並非為了金錢，而是為了避免公司被激進投資人左右，但在外界看來，仍像是富人試圖在新一輪浪潮中變得更富。

正因如此，舊金山科技圈瀰漫著一種「現在不致富，未來就再也沒機會」的焦慮氛圍。

《舊金山標準報》去年秋天引述一名年輕 AI 創業者的話，形容這股情緒再貼切不過：「這是累積世代財富的最後機會。你必須現在就賺到錢，否則就會淪為永久性的底層階級。」

《WSJ》指出，這種說法，讓人聯想到前幾年迷因股與「你只活一次」（YOLO）投資盛行的瘋狂時期。

報導指出，社群平台上甚至因此出現誤傳，聲稱輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也警告，2025 年至 2030 年將是普通人靠科技致富的最後窗口。

但《WSJ》強調，黃仁勳從未發表過這樣的言論，反而多次表示，AI 更可能成為促進平等的力量。

《WSJ》最後指出，進一步加劇舊金山「錯失恐懼症」的，是市場普遍預期 OpenAI、Anthropic 等本地 AI 公司將上市，創造新一波百萬富翁。

上週《紐約時報》報導今年可能迎來一波被形容為「超級 IPO」的上市潮後，舊金山房市圈隨即出現回響。

當地房產經紀人 Rohin Dhar 在社群平台 X 發文直言，現在或許是進場時機，並呼籲民眾在熱潮到來前先行在舊金山置產。

Dhar 本身也是科技創業者，曾參與 Y Combinator 創業加速器。他表示，自己轉向房地產領域，部分正是基於對 AI 將帶動新一輪財富效應的判斷，並相信這股資金動能最終會推升房市。