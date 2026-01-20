鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-20 08:53

日本豐田汽車公司周一（19 日）宣布，2025 年度在中國市場銷售總量超過 178 萬輛，實現正增長。

三家在中國日系車廠，僅一家銷量成長。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，歷史數據顯示，2024 年豐田在中國市場總銷量 177.6 萬輛，下滑 6.9%。

此前，日產、本田也已經公布了連年下滑的在華銷量。相比之下，豐田成為 2025 年唯一在中國實現增長的日系車廠。

頹勢盡顯的日產中國近日公布了 2025 年的銷售數據。

日產中國全年累計銷量約 65.30 萬輛，下降 6.26%，較 2018 年高點腰斬近 60%。這是日產汽車第七個年頭在中國區銷量下滑。

本田的日子也不好過。

2025 年全年本田在中國的終端汽車累計銷量為 64.53 萬輛，銳減 24.28%。這也是日產中國自 2020 年達到 162.7 萬輛的銷量巔峰後，連續第五年銷量下滑，年銷量相較於 2020 年已縮水近百萬輛。