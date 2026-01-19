鉅亨網新聞中心 2026-01-19 22:10

根據摩根大通研報，受惠於 AI 記憶體需求的長期增長趨勢以及潛在的赴美上市計畫，分析師團隊決定大幅調升南韓半導體巨頭 SK 海力士 (SK Hynix) 的財務預期與目標股價。

摩根大通分析師 Jay Kwon 團隊於 1 月 16 日的報告中，將 SK 海力士 2026 年 12 月的目標價從原先的 80 萬韓元調升至 100 萬韓元，並維持「增持」評級。報告指出，未來 3 至 6 個月內，強勁的產品定價動能將推動盈利預期持續走高，預計 2026 至 2027 財年的每股收益 (EPS) 將有 20% 至 25% 的上修空間。

‌



這一目標價反映了對記憶體上行周期更強、更長的預期，並給予其歷史峰值股價淨值比 (P/B)30% 的溢價。

在技術層面，SK 海力士正積極布局次世代產品以穩固其市場地位。摩根大通指出，SK 海力士近期宣布的 19 兆韓元封裝廠 (PT7 工廠) 投資計畫，展現了其優先發展 AI 記憶體業務的承諾。工廠預計於 2028 年開始大規模生產，旨在整合分散的後端封裝與測試資源。

儘管短期內受傳統記憶體價格回升影響，HBM 銷售占比可能暫時降至 30%，但預測 2027 年起將回升至 39%。

報告強調，即便競爭對手份額可能正常化，SK 海力士仍將在下一代 HBM4/4E 市場中占據主要份額，維持高利潤表現。

隨著伺服器需求帶動傳統 DRAM 與 NAND 市場，摩根大通將 2026 至 2027 年的 HBM 潛在市場規模 (TAM) 預估上調了 7-9%。雖然該行將 2026 至 2027 財年的資本支出 (Capex) 上調至 36-48 兆韓元，但資本密集度預計仍低於歷史平均水平。