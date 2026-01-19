鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 18:41

受美國總統川普強勢推動併吞格陵蘭計畫所引發的國際局勢動盪影響，全球市場避險情緒高漲，黃金與白銀價格於周一 (19 日) 亞洲盤中雙雙衝上歷史新高。

川普政府為了推動併吞格陵蘭，不惜對反對此計畫的 8 個歐洲盟友 (包括法國、德國與英國) 施壓。美國宣布將於 2 月 1 日起對這些國家徵收 10% 的關稅，並計畫在 6 月進一步將稅率調升至 25%。此舉引發市場對美歐爆發嚴重貿易戰的恐懼，導致美元匯率承壓，進而推升了貴金屬的避險需求。

面對美國的強硬手段，歐洲領袖計畫於近期召開緊急會議，研議反制措施。據消息人士透露，歐盟各國正討論對價值 930 億歐元 (約 1,080 億美元) 的美國商品徵收報復性關稅。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 更可能提議啟動歐盟最強大的防禦手段——「反脅迫工具」(ACI)，此工具允許歐盟針對脅迫性的貿易措施部署一系列反擊步驟。

Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，此次與格陵蘭相關的緊張局勢揭示了深層的「地緣政治裂痕」。她認為，在北約 (NATO) 盟友內部動用關稅威脅是一種「信任衝擊」，將留下長期的風險溢價。

此外，川普政府近期頻繁攻擊聯準會，引發外界對央行獨立性的質疑，加上對債務水準的擔憂，促使投資者避開貨幣與債券，轉向「貨幣貶值交易」。

在資金流向方面，由中國投資者帶動的貴金屬配置轉移進一步助長了漲勢。上周黃金 ETF 持倉量增加了 28 噸 (0.9%)，創下自 9 月以來的最大單周增幅。市場分析師對後市看好，花旗集團預測金價將在 3 個月內達到每盎司 5000 美元，白銀則有望觸及 100 美元。