華爾街策略師棄比特幣、全面轉向黃金避險！量子運算威脅浮現
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著比特幣價格可能見頂、量子運算的出現，長期看多加密貨幣的華爾街策略師，如今開始對比特幣轉趨保守。一位長期看多加密貨幣的投資人，就正在放棄比特幣轉投黃金。
根據《Business Insider》報導，Jefferies 全球股票策略主管 Christopher Wood 近日表示，已將比特幣自該行的長期模型投資組合中完全剔除，結束過去五年來比特幣占組合約 5% 至 10% 的配置。
Wood 指出，此一轉向不僅因為他認為比特幣價格可能已見高點，更關鍵的是，他認為量子運算正對比特幣生態系統構成生存威脅。
在近期給客戶的說明中，Wood 特別點出所謂的 CRQC（具加密破解能力的量子電腦），他表示，這類超級電腦理論上可能從市場流通中「竊取」比特幣。
Wood 指出，考量到運算的高度複雜性，以現今的超級電腦而言，從公鑰推算出私鑰理論上需要「數兆年」之久；但他推測，一旦 CRQC 出現，這個時間可能被大幅縮短至僅需數小時到數天。
他表示，CRQC 目前尚未真正出現，但關於其潛在風險的討論已在比特幣社群中迅速擴散。
Wood 並引用 ChainCode Labs 的一份報告指出，一旦具備加密破解能力的量子電腦問世，最多可能有約 1,000 萬枚比特幣、相當於流通總量 50%，面臨可被存取的風險。
Wood 在說明近期投資組合調整時表示，儘管他旗下的 GREED & fear 認為，量子運算議題短期內不至於對比特幣價格造成劇烈衝擊，但從長期退休基金投資組合的角度來看，比特幣作為「價值儲存工具」的基礎已明顯不再穩固。
他並補充指出，自己認為比特幣已在上一輪減半後的循環中，於去年觸及 12.6 萬美元的高點。
全面加碼黃金 視為終極避險資產
Wood 表示，量子運算對比特幣所帶來的「存在性問題」，從長期來看反而只會對黃金有利，因為黃金依舊是歷史上經過壓力測試、最可靠的價值儲存工具。
同時，在地緣政治風險不斷升高的環境下，黃金也是最佳、甚至可能是唯一的避險標的。
近幾個月來，比特幣表現低迷，隨著整體市場風險趨避情緒升溫，加上流動性偏弱與日元套利交易疑慮升高，比特幣於 2025 年底跌入熊市。
相較之下，黃金的投資吸引力自 2025 年出現驚人漲勢後持續增強，當年創下自 1979 年以來的最佳表現；目前金價仍徘徊在歷史高檔附近，投資人紛紛透過黃金來對抗地緣政治衝突與通膨壓力。
延伸閱讀
