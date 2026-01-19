鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 06:20

隨著比特幣價格可能見頂、量子運算的出現，長期看多加密貨幣的華爾街策略師，如今開始對比特幣轉趨保守。一位長期看多加密貨幣的投資人，就正在放棄比特幣轉投黃金。

華爾街策略師棄比特幣、全面轉向黃金避險！量子運算威脅浮現。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，Jefferies 全球股票策略主管 Christopher Wood 近日表示，已將比特幣自該行的長期模型投資組合中完全剔除，結束過去五年來比特幣占組合約 5% 至 10% 的配置。

Wood 指出，此一轉向不僅因為他認為比特幣價格可能已見高點，更關鍵的是，他認為量子運算正對比特幣生態系統構成生存威脅。

在近期給客戶的說明中，Wood 特別點出所謂的 CRQC（具加密破解能力的量子電腦），他表示，這類超級電腦理論上可能從市場流通中「竊取」比特幣。

Wood 指出，考量到運算的高度複雜性，以現今的超級電腦而言，從公鑰推算出私鑰理論上需要「數兆年」之久；但他推測，一旦 CRQC 出現，這個時間可能被大幅縮短至僅需數小時到數天。

Wood 並引用 ChainCode Labs 的一份報告指出，一旦具備加密破解能力的量子電腦問世，最多可能有約 1,000 萬枚比特幣、相當於流通總量 50%，面臨可被存取的風險。

他指出，加密貨幣社群中已有部分人士認為，CRQC 帶來的風險意味著比特幣生態系中被視為「脆弱」的代幣應該被銷毀。

Wood 在說明近期投資組合調整時表示，儘管他旗下的 GREED & fear 認為，量子運算議題短期內不至於對比特幣價格造成劇烈衝擊，但從長期退休基金投資組合的角度來看，比特幣作為「價值儲存工具」的基礎已明顯不再穩固。

全面加碼黃金 視為終極避險資產

Wood 的團隊已將模型投資組合中原本配置給比特幣的部位，改為 10% 投資於黃金與黃金礦業股票。

目前該投資組合的整體配置為：實體黃金占 45%、黃金礦業股票占 25%，以及不含日本的亞洲股票占 30%。

Wood 表示，量子運算對比特幣所帶來的「存在性問題」，從長期來看反而只會對黃金有利，因為黃金依舊是歷史上經過壓力測試、最可靠的價值儲存工具。

近幾個月來，比特幣表現低迷，隨著整體市場風險趨避情緒升溫，加上流動性偏弱與日元套利交易疑慮升高，比特幣於 2025 年底跌入熊市。