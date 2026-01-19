鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-19 16:07

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今日召開法說會，總經理李培瑛指出，第一季 DRAM 平均售價將再高於去年第四季，初估漲幅低於上季，但仍未計入客戶急單需求，且在價格持續上漲下，毛利率也會再優於上季 49% 的水準，全年則看好 DRAM 報價「穩定略為走揚」。

李培瑛表示，上季毛利率改善的主要動能仍來自價格提升，另有部分貢獻來自製造成本下降，包括折舊負擔持續改善。針對今年第一季，南亞科持續上調價格，但漲幅可能不如第四季明顯，不過受惠價格持續上漲，毛利率有機會較第四季再進一步提升，實際改善幅度仍須視未來一至兩個月市場發展而定。

以全年來看，李培瑛認為，隨著 AI 與一般伺服器持續驅動 DRAM 需求，多種 DRAM 產品包括 DDR5/LPDDR5、DDR4/LPDDR4 及 DDR3 預期將持續缺貨。

從供給端來看，今年成長有限，南亞科預計今年位元數量年增超過 10%，整體記憶體今年及明年上半年整體供給增幅有限，主因在於 AI 需求高度集中於 HBM 產品，其所需產能為一般 DRAM 的 2 至 3 倍，因此排擠 DDR4、LPDDR4 等傳統產品產能。此外，製程一旦完成升級，不易再回頭生產，亦限制供給彈性，使供需吃緊情況短期內不易緩解。