鉅亨網新聞中心 2026-01-19 16:43

受關稅威脅及地緣政治風險影響，港股周一 (19 日) 情緒全天低迷，三大指數集體收跌。截至收盤，恒生指數下跌 1.05%，報 26563.90 點；恒生科技指數下跌 1.24%，報 5749.98 點；國企指數下跌 0.94%。

盤面上，航空股表現強勁，中國東方航空大漲 9.2%，中國南方航空及中國國航分別上漲 6.29% 與 3.76%。這主要受惠於 2026 年春運預測數據理想，預計民航旅客運輸量將達 9500 萬人次，同比增長 5.3%。此外，電力設備與風電股集體上揚，東方電氣漲逾 6%。

消息面上，國家電網公司預計「十五五」期間固定資產投資將達 4 兆人民幣，較「十四五」增長 40%，以帶動新型電力系統發展。

大型科網股跌多漲少，阿里巴巴跌超 3.5%，騰訊、美團及京東跌幅均超過 1%。AI 應用概念股延續跌勢，其中 MINIMAX 跌幅達 13.7%，匯量科技與智譜也分別下跌逾 10%。儘管短期波動，中信建投分析師指出 AI 應用商業化趨勢未改，未來仍有望隨技術成熟重拾升勢。

此外，加密貨幣概念股隨比特幣跳水而走低，歐科雲鏈跌逾 5%。醫藥股雖集體回調，但機構指出 CRO 行業基本面正在改善，全球研發需求有望隨降息預期回暖。