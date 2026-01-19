鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 12:50

近期全球 AI 領域動態頻繁，中國企業在模型研發與商業應用均有顯著進展。

全球AI技術競爭升溫！DeepSeek V4傳春節亮相 專家：開源+融資+落地 中國AI產業火力全開（圖：Shutterstock）

DeepSeek 打算在下月中的春節期間發布 V4 版本，內部測試顯示其程式設計能力超越 Anthropic 的 Claude 和 OpenAI 的 GPT 系列，若如期發布將成為中國大模型技術的重要里程碑。

與此同時，阿里巴巴旗下千問 App 上周宣布全面接入淘寶閃購和支付寶 AI 付功能，用戶僅需在聊天框輸入「幫我點杯奶茶不加糖」等指令，即可完成商家推薦、訂單生成與一鍵付款的全流程，標誌著 AI 在日常生活場景的落地實現突破。

技術競爭白熱化。

美團也在幾乎同一時間開源自家的「重思考」模型 LongCat-Flash-Thinking-2601，在智能體搜尋、工具調用等任務中性能超越 Claude-Opus-4.5-Thinking；百川智能發布醫療模型 M3，在問診能力與醫療幻覺控制上均優於 GPT-5.2。

谷歌 DeepMind 執行長 Demis Hassabis 此前公開表示，中國 AI 模型與西方差距已縮至數月，反映出中國技術追趕速度驚人。

目前，支付生態整合成焦點。千問 App 的創新在於深度整合支付與 AI 互動。透過支付寶 AI 付功能，使用者無需跳轉即可完成消費，為電商、本地生活等領域提供了自然語言互動的新典範。此舉跟谷歌聯合沃爾瑪推出的「即時結帳」功能形成呼應，凸顯全球科技巨頭均致力於將 AI 從「智慧助理」升級為「交易入口」。

資本層面，美國機器人基礎模型開發商 Skild AI 完成 14 億美元融資，估值突破 140 億美元，軟銀、輝達等重量級機構參與投資。

在中國，前釘釘副總裁王銘創立的攀峰智能獲數千萬元融資，專注於電商 Agent 開發；通用機器人公司「未來不遠」完成 2 億元天使輪融資，真格基金領投。

根據統計，全球 AI 領域上周融資總額達 194.1 億元，早期專案佔比超七成，顯示市場對創新方向保持高度熱情。

此外，技術共享趨勢顯著，DeepSeek 上周發布梁文鋒署名的記憶模組 Engram 論文，並開源 X 平台推薦演算法。這些動作為開發者社群提供了重要基礎設施，但也反映企業透過開源策略擴大生態影響力的策略意圖。

但快速發展亦伴隨爭議而來。xAI 旗下 Grok 因內容安全風險遭馬來西亞、印尼暫時封鎖，多國監管機構啟動調查。馬斯克雖公開否認 Grok 生成未成年人不良內容，但強調將持續修復漏洞。

另一方面，馬斯克預測 2026 年 AGI 實現後手術機器人將超越人類醫生，引發醫學界對技術邊界與倫理的討論。中國科學院院士葛均波認為，AI 短期內更可能成為醫生助手而非替代者。