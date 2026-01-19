鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-19 11:31

正達衝刺國防軍工應用 三方合作軍用無人機。(鉅亨網資料照)

正達說明，雙方合作範圍包含於軍規軍用無人機之控制系統、通訊系統、指管系統、結構件、材料、製程及製造技術，於特定國防及安全相關系統中之技術適用性與可行性評估，及地域性之業務合作與市場開發，建立合規前提下之合作評估，與潛在全球佈局之發展機會。

正達指出，合作期間公司於涉及軍規軍用無人機之技術評估、測試、全球製造及設廠、全球供應鏈安排，以及資訊存取與對外揭露等事項，須配合相關 ITAR、武器擴散管制條例、國安、防衛及 EAR 出口管制要求辦理，並受高度之合規及國安保密限制。

正達強調，本合作框架協議係在遵循美國、北約、亞洲盟國相關之國防、國家安全、出口管制及供應鏈安全法規之前提下訂立，並將依相關國防及國家安全法規辦理，並配合主管機關對投資結構、實質控制及供應鏈安全之審查要求。