正達衝刺國防軍工應用 三方合作軍用無人機
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 集團轉投資的光電玻璃廠正達 (3149-TW) 公告，與一家美軍無人機供應商及一家北約國防相關系統整合承包商簽署三方合作框架協議，針對軍規軍用無人機展開合作。
正達說明，雙方合作範圍包含於軍規軍用無人機之控制系統、通訊系統、指管系統、結構件、材料、製程及製造技術，於特定國防及安全相關系統中之技術適用性與可行性評估，及地域性之業務合作與市場開發，建立合規前提下之合作評估，與潛在全球佈局之發展機會。
正達指出，合作期間公司於涉及軍規軍用無人機之技術評估、測試、全球製造及設廠、全球供應鏈安排，以及資訊存取與對外揭露等事項，須配合相關 ITAR、武器擴散管制條例、國安、防衛及 EAR 出口管制要求辦理，並受高度之合規及國安保密限制。
正達強調，本合作框架協議係在遵循美國、北約、亞洲盟國相關之國防、國家安全、出口管制及供應鏈安全法規之前提下訂立，並將依相關國防及國家安全法規辦理，並配合主管機關對投資結構、實質控制及供應鏈安全之審查要求。
正達近期積極布局國防軍工應用，去年底才與一家美國國防相關系統整合承包商簽署 5 年的國防相關合作框架協議，針對航太軍工級玻璃適形天線展開合作，公司也設立決議新設立子公司專職伺服器存儲硬碟玻璃碟盤 (HDD)、航太及國防產業的相關產品開發及生產。
