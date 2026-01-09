鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 14:03

行政院副院長鄭麗君於昨（8）日主持行政院國土安全政策會報第 16 次會議，聽取關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃，以及 2025 城鎮韌性演習觀察及策進等報告。她表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化關鍵基礎設施防護韌性，建構反制無人機系統的區域聯防體系，並透過參與演練完善關鍵基礎設施與地方政府的支援機制，確保快速應變以維持社會與民生穩定。

鄭麗君於會中首先頒獎表揚 2025 城鎮韌性演習的獎勵單位及個人，感謝獲獎者的努力確保國人生活安穩。她指出，2025 年度共有 35 處關鍵基礎設施配合演習，與 11 個參演縣市共同執行作業規劃。鄭麗君代表行政院長卓榮泰向相關人員致謝，並強調演習驗證了基礎設施在平戰轉換時的營運韌性，以及中央與地方政府間的合作效能，進一步強化軍民整合協調的作業能力。

為打造韌性台灣，確保國家在緊急狀態下仍能維持正常運作，鄭麗君轉述賴總統於去年 6 月全社會防衛韌性委員會的指示，強調政府應整合跨部會資源。她提到，過去一年已建立穩固的基礎設施安全管理，包含保二總隊進駐重要設施並協同第五級保全人力，配合有想定、無腳本的演練，已逐漸形成完整的韌性防護體系。

針對無人機侵擾等新型態威脅，鄭麗君要求各單位因應地緣政治變化與中國軍演風險，預先建立聯防反制機制並強化資安措施。她也請經濟部、金管會等部會，參考現有的持續營運計畫範本，進一步協助民間企業擬定持續營運計畫指引，以擴大整體的營運韌性。