鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-14 17:18

副總統蕭美琴昨 (13) 日參訪東元 (1504-TW) 中壢工廠，聚焦無稀土高效率馬達、無人機動力系統，以及機器人關節模組等高效節能動力設備的國產研發製造能量，並實地了解東元在研發與製造的技術亮點及多元市場應用。

蕭美琴參訪東元產線，聚焦無稀土馬達、無人機與機器人關節模組。(圖：東元提供)

東元為台灣少數已量產磁阻馬達的業者之一，製造生產「完全無磁石」的無稀土馬達廠商，突破傳統馬達的效率限制。針對一般工業的風水力設備，東元無稀土馬達可應用於多元產業，涵蓋石化、暖通空調 (HVAC)、半導體與電子廠、礦業等領域，目前以實際應用於電子廠廠務水泵，並外銷至美國與歐洲市場。

另外，因應電動載具與高酬載商用無人機動力系統對高功率密度與高效率的嚴苛要求，東元將扁線繞組與油冷卻等關鍵技術導入馬達設計，並搭配不受管制的輕稀土磁鐵材料，全面提升性能表現。

東元指出，扁線結合油冷卻的馬達性能，相較市場主流方案可減輕重量達 15%，並藉由更均勻的熱分佈使冷卻效率提升 32%，整體功率密度進一步提高 25%。目前已成功導入電動巴士應用，也延伸至商用無人機動力系統，滿足起飛重量可達 150 kg 之農用、物流及吊掛等多元產業需求。

機器人關節模組方面，相關應用採一體化設計，將馬達、減速機與驅動技術整合於單一模組中，在相同轉矩輸出 (140Nm) 下，具備更長的峰值輸出持續時間優勢。應用場域涵蓋工業巡檢、智慧物流及消防救援，可適用於機器狗與人形機器人等多元領域，目前正與工研院合作開發機器狗應用。