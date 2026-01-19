財政狀況堪憂！印尼盾兌美元恐貶破歷史新低 分析師：今年恐下探1.73萬兌1美元

三菱日聯金融集團最新分析指出，因市場對財政健康擔憂未減，即便印尼央行 (BI) 出手干預，恐難抑止跌勢，印尼盾可能在今年第一季下探至 17,000 兌 1 美元，甚至低於去年 4 月歷史低點。

巴克萊更預估，印尼盾兌美元今年恐下探至 17300 兌 1 美元，該貨幣已連兩週走弱。

三菱日聯策略師 Lloyd Chan 指，政策受限削弱央行調控效果，投資人對財政前景仍憂心忡忡。

不過，印尼投資部長 Rosan Roeslani 強調，匯率疲軟不致打擊投資意願。17000 兌 1 美元仍在可接受範圍，美元本就波動，且投資者早將匯率風險納入考量。政府看好國內經濟基本面穩健，包括成長穩定與內需潛力，將持續吸引外資。