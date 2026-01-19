search icon



財政狀況堪憂！印尼盾兌美元恐貶破歷史新低 分析師：今年恐下探1.73萬兌1美元

鉅亨網編譯陳韋廷

受財政狀況疑慮影響，印尼盾近期面臨持續貶值壓力，多家國際機構預期將跌破歷史低點。

cover image of news article
財政狀況堪憂！印尼盾兌美元恐貶破歷史新低 分析師：今年恐下探1.73萬兌1美元（圖：Shutterstock）

三菱日聯金融集團最新分析指出，因市場對財政健康擔憂未減，即便印尼央行 (BI) 出手干預，恐難抑止跌勢，印尼盾可能在今年第一季下探至 17,000 兌 1 美元，甚至低於去年 4 月歷史低點。


巴克萊更預估，印尼盾兌美元今年恐下探至 17300 兌 1 美元，該貨幣已連兩週走弱。

根據印尼政府最新統計，該國去年預算赤字逼近法定上限，稅收表現疲弱，加深市場憂慮，當前匯率距歷史低點僅差 0.4%。

三菱日聯策略師 Lloyd Chan 指，政策受限削弱央行調控效果，投資人對財政前景仍憂心忡忡。

不過，印尼投資部長 Rosan Roeslani 強調，匯率疲軟不致打擊投資意願。17000 兌 1 美元仍在可接受範圍，美元本就波動，且投資者早將匯率風險納入考量。政府看好國內經濟基本面穩健，包括成長穩定與內需潛力，將持續吸引外資。

對於外資佔比降至 46.6%，Rosan 解釋稱主要因為印尼國內投資勁增 53.4%，非外資興趣減弱，並預期 2026 年本地投資比重將進一步攀升。

Rosan 還重申，印尼政府對今年引進外資的前景抱持信心。


印尼盾財政憂慮貶值美元FDI外資稅收

美元指數99.146-0.25%

