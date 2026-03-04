〈台幣〉續貶8.6分收31.695元 聯準會官員對利率路徑看法分歧
鉅亨網記者王莞甯 台北
台北股匯市避險情緒濃厚，不僅加權指數今 (4) 日暴跌多達 1494.77 點，新台幣也朝 31.8 元靠攏，終場收在 31.695 元，貶值 8.6 分，貶幅 0.27%，台北外匯經紀公司成交值略較昨日縮至 29.25 億美元，仍是相對歷史大量。
新台幣今日以 31.64 元、貶值 3.1 分開出後，最低來到 31.782 元，貶值多達 1.73 角，全日高低價差 1.42 角。
統一投顧分析，中東戰事引發能源價格走升，使市場下修今年降息預期，並憂心戰事演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應和經濟前景，聯準會官員對未來利率路徑再現分歧。
其中，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，若通膨如預期降溫仍有進一步降息空間，不過，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德則直言，通膨仍偏高，在伊朗戰事後，能源價格走升，對降息預期造成影響。
延伸閱讀
- 花旗示警AI恐引爆通縮危機！失業率恐飆升、聯準會降息空間受限
- 市場押注聯準會2027年續降息 利率恐降至2%
- 美伊戰火恐掀全球通膨浪潮！彭博推演四情境 油價最糟上看108美元
- 美伊戰火恐掀全球通膨浪潮！彭博推演四情境 油價最糟上看108美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇