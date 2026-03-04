search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉續貶8.6分收31.695元 聯準會官員對利率路徑看法分歧

鉅亨網記者王莞甯 台北

台北股匯市避險情緒濃厚，不僅加權指數今 (4) 日暴跌多達 1494.77 點，新台幣也朝 31.8 元靠攏，終場收在 31.695 元，貶值 8.6 分，貶幅 0.27%，台北外匯經紀公司成交值略較昨日縮至 29.25 億美元，仍是相對歷史大量。

cover image of news article
新台幣續貶至31.695元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.64 元、貶值 3.1 分開出後，最低來到 31.782 元，貶值多達 1.73 角，全日高低價差 1.42 角。


統一投顧分析，中東戰事引發能源價格走升，使市場下修今年降息預期，並憂心戰事演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應和經濟前景，聯準會官員對未來利率路徑再現分歧。

其中，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，若通膨如預期降溫仍有進一步降息空間，不過，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德則直言，通膨仍偏高，在伊朗戰事後，能源價格走升，對降息預期造成影響。


文章標籤

油價通膨美元台幣匯市外資

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數32828.88-4.35%
美元/台幣31.695+0.27%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty