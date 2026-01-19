鉅亨網新聞中心 2026-01-19 09:00

圍繞美國聯準會（Fed）的權力博弈即將進入關鍵時刻。隨著現任主席鮑爾的刑事調查引發政治反噬，加上最高法院即將審理關乎央行獨立性的關鍵案件，本週的發展將直接決定聯準會的未來走向與市場預期。

針對聯準會大樓裝修費用的刑事調查，正演變成川普政府的政治挑戰。鮑爾於 11 日發表強硬聲明，斥責調查是破壞央行獨立性的藉口。此舉在共和黨內部引發共鳴，並向白宮傳遞清晰訊號：若不終止調查，未來聯準會主席提名人的確認程序將面臨巨大阻力。

‌



目前，川普幕僚已開始嘗試尋找「退場機制」，試圖將調查淡化為「簡單的資訊索取」，以期盡快結案，避免對未來的繼任者造成長期的司法威脅陰影。

最高法院審理庫克案 獨立性的存亡戰

最高法院周三 (21 日) 將審理聯準會理事麗莎 · 庫克（Lisa Cook）的解僱爭議案。此案的核心在於總統是否有權隨意罷免聯準會官員。

在庫克堅決否認「抵押貸款詐欺」指控的情況下，若最高法院裁定總統勝訴，恐將終結聯準會的獨立抗通膨地位，進而引發債券殖利率劇烈攀升。

下任主席提名 沃許呼聲最高

與此同時，下一任聯準會主席的提名人選也呼之欲出。市場普遍預期，在「兩個凱文」的競爭中，前聯準會理事凱文 · 沃許（Kevin Warsh）勝出的機率極高。相較於被視為「川普傳聲筒」的凱文 · 哈塞特（Kevin Hassett），華爾街高層普遍認為沃許更具備專業能力，且能維持一定程度的獨立性。