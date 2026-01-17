鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-17 11:03

台灣壽險市場揮別陰霾，迎來強勁復甦。壽險公會公布最新統計，受惠於美國聯準會 (Fed) 啟動降息循環及全球股市熱絡，2025 年全年度壽險業新契約保費重返兆元大關，達 1 兆 74.42 億元，年成長 19.7%，創下 2022 年以來的新高紀錄。

觀察單月表現，壽險業在 2025 年 12 月衝出一波歲末行情，單月新契約保費收入達 1021.46 億元，為全年單月最高。雖然與去年同期相比微幅下滑 0.2%，但投資型保單在 12 月表現搶眼，單月收入達 503.29 億元，年增 3%，顯示投資型商品在降息氛圍下買氣相對熱絡。

‌



根據統計，2025 年整體保費收入 (含負債) 為 2 兆 6239.58 億元，年增 7.5%。傳統型保單新契約保費收入達 5840.49 億元，年增 16.5%。

壽險公會指出，Fed 於 12 月再度降息一碼，使美元保單宣告利率極具吸引力；加上業者為接軌新制 (ICS)，積極推動高 CSM 的保障型與期繳型商品，成功帶動美元利變型與養老險的需求。此外，擴大美元保單部位有助於壽險公司平衡資產負債結構，降低幣別錯配及匯率風險，也增加美元計價保險商品的銷售動能。

投資型保單去年新契約保費收入達 4233.93 億元，年增 24.4%。主因在於降息預期帶動國際股市熱絡，投資環境轉佳，加上保險公司與銀行、投信通路深化合作，有效提升民眾購買意願。