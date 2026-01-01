鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 04:10

2026 年開年，亞洲科技股表現亮眼，成為投資人關注焦點。數據顯示，一項關鍵亞洲科技指數年內漲幅已達約 6%，遠超那斯達克 100 指數 2% 的漲幅，更自 2024 年底以來領先那斯達克指數 33 個百分點、費城半導體指數約 2 個百分點。

市場資金正加速轉向亞洲科技領域。高盛策略師明確抱持增持立場，認為 AI 相關需求激增與合理估值為科技股上漲提供支撐。

花旗也指出，亞洲科技企業在半導體供應鏈中的核心地位及獲利上行潛力，吸引全球長期投資者持續加碼。

轉向背後是投資人對美股科技族群的疑慮。在經歷多年大漲後，能否延續 AI 驅動的漲勢存疑。

澳洲激石集團研究策略師吳迪倫以「金礦」比喻道：「美國科技股如成熟金礦，價值已豐厚；亞洲科技股似未充分勘探的礦藏，估值低位但基本面堅實，隨時可能帶來回報。」

MSCI 亞太資訊科技指數預期本益比目前僅 16.3 倍，那斯達克 100 指數與費城半導體指數的預期本益比均在 25 倍左右。

