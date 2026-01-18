鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 11:20

週五（16 日），美國總統川普在白宮表示，他已「說服自己」暫時不對伊朗採取軍事行動。不過，多家美國媒體指出，美軍實際上仍在持續向中東調派軍事資產，歐洲盟國英國、法國與德國的相關軍事動向也逐漸浮上檯面。

根據《Axios》與《華爾街日報》引述知情人士報導，川普已暫緩就是否對伊朗發動軍事打擊作出最終決定。

‌



消息指出，川普的顧問團隊認為，大規模軍事行動不僅難以促成伊朗政權更替，反而可能引爆更廣泛的區域衝突，因此建議先觀察伊朗國內局勢的變化再行判斷。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也私下敦促川普延後任何對伊朗的攻擊行動，擔憂以色列可能成為德黑蘭報復性打擊的主要目標。

然而，美國軍事新聞網站《The War Zone》指出，川普並未完全排除未來對伊朗動武的可能性。

一名美國前高階軍官接受該媒體訪問時表示，若真的發動攻擊，規模將前所未見。

他形容，這將是一場需要完整兵力部署、長期維持作戰能力的行動，「我們不只要把部隊送到那裡，還要持續運作、維持補給，並做好長期作戰的準備，將遠超我們近期任何可能採取的軍事行動。」

報導指出，美軍「林肯號」航空母艦打擊群即將部署至中東地區，預計於下週抵達，屆時美國在該區的打擊能力將顯著提升。

另有尚未獲官方證實的消息稱，「喬治布希號」航空母艦打擊群也可能前往中東，該艦已於 1 月 13 日離開其母港維吉尼亞州諾福克。

對於相關艦艇調動，美國海軍與中央司令部均拒絕發表評論。

除海上兵力外，中東地區的空中軍事活動也明顯增加。開源飛行數據顯示，十多架美軍運輸機正飛往中東，同時也出現大量歐洲軍機進入該區域。

線上航班追蹤資料顯示，至少 4 架英國皇家空軍「颱風」戰鬥機，以及 1 架空中巴士 KC-2「旅行者」空中加油機，可能正飛往巴林；另有一架英國皇家空軍的 MQ-9B 無人機出現在約旦上空。英國皇家空軍對此拒絕置評。