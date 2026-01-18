鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-18 10:02

先進封裝示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

環旭電子積極佈局光通訊領域，與母公司日月光投控業務合作，共同打造光電封裝測試領域的主導優勢，並拓展環旭電子在資料中心機架級系統整合業務的機會。

光創聯成立於 2016 年 10 月，專注於高速光電集成元件及光引擎產品研發、製造和銷售的高科技企業。公司憑藉領先的技術實力與可靠的產品品質，已成為全球多家領先光通訊模組企業戰略合作夥伴，主打產品進入全球光通訊核心供應鏈。

光創聯是業內最早從事矽光整合技術開發的公司之一。近年來，AI 資料中心的高密度、低功耗光互連需求加速了矽光互連技術反覆運算，重要新客戶需求旺盛。光創聯光電集成技術未來也可應用於空間光通訊、雷射雷達、光子計算等領域，具備業務擴展潛力。

交易完成後，光創聯的管理團隊將全部留任。光創聯將持續維護和強化與客戶、供應商以及合作夥伴的現有關係，實現新市場和客戶的突破。本次交易將擴充環旭電子的光通訊產品佈局，完善服務領先客戶的能力，也將借助環旭電子的產業鏈和客戶資源優勢贏得加速成長。

光創聯科技董事長許遠忠表示，光創聯經歷近十年創業發展，一直堅守光電集成技術和產品路徑。在 AI 浪潮為光通訊發展帶來重大機遇的今天，選擇加入環旭電子，期待依託環旭電子的全球化平臺，在拓展海外客戶、強化供應鏈、海外產能落地等方面獲得賦能，加速光創聯的發展。光創聯將持續聚焦高速光引擎、NPO、CPO 等先進光互連技術和產品，融入環旭電子的全球服務及品質體系，成為全球客戶最可靠的技術合作夥伴。

環旭電子董事長陳昌益表示，環旭電子在資料中心領域的創新業務包括算力板卡、光互連和高壓直流供電三大領域，通過持續推動產業資源整合，在技術發展反覆運算的過程中成為產業領先者。

光創聯加盟環旭電子是公司光互連業務發展的重要里程碑。光創聯團隊具備扎實的技術能力和良好的客戶口碑，是環旭電子發展光互連業務的中堅力量，環旭電子將支援光創聯做大做強，成為光互連以及光電應用領域的全球品牌。