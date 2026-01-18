鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-18 23:15

經濟部強調，台積電佈局全球的戰略核心始終是 TaiwanSMC，且台灣晶片先進製程技術依然領先全球，短期內無法被取代。根據官方提供的佈局藍圖顯示，即便到了 2030 年，台灣先進製程的佔比仍高達 85%，而美國僅佔 15%。展望至 2036 年，台灣的佔比依然維持在 80% 的絕對領先地位，美國則為 20%，充分展現台灣作為全球半導體製造核心的不可動搖性。

從產業實力分析，台積電 (2330-TW) 在台灣的佈局涵蓋了最尖端的技術節點。目前竹科不僅是全球研發中心所在地，更部署了 2 奈米、1.4 奈米及 1 奈米等極先進製程。台中科學園區則負責 7 奈米、22/28 奈米以及預計於 2028 年量產的 1.4 奈米製程。台南科學園區目前已承載 3 奈米、4/5 奈米等主流先進產能，而高雄則專注於 2 奈米及以下製程的擴張。相較之下，台積電在美國亞利桑那州的佈局以 4 奈米已量產為主，3 奈米製程則預計要到 2027 年才會投入年量產，兩地製程代差始終保持在安全範圍內。

經濟部進一步指出，台灣企業在各國開設分店或設廠，是企業發揮實力、服務全球客戶的自然展現，不應被解讀為技術流失。正如美國記憶體龍頭大廠美光在台灣投資設立先進封裝的關鍵據點，美光並未因此變成台光。同樣的道理，台積電因應客戶需求前往中國、日本、美國及德國德勒斯登設廠，是為了貼近市場需求並強化供應鏈韌性。德國廠預計 2027 年底量產車用晶片，日本熊本廠則專注於 12/16 奈米與 22/28 奈米製程，這些佈局皆與台灣本土的極先進製程有明確的市場區隔。