鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-18 12:30

巴隆周刊 (Barrpn"s) 專欄作家 Jurica Dujmovic 指出，在人工智慧 (AI)、加密貨幣與科技市場中，投機階段已經結束，現在進入的是「壓力測試」時代：2026 年，這些領域的投資人將不再只看題材與敘事，而是開始真正重視企業的報酬能力、法規遵循程度與實際經營成果。此刻，有三個因素變得最為關鍵。

首先是資產負債表的強度：能夠透過既有現金流支撐創新與成長的公司，將比仰賴持續燒錢的企業更容易取得資本。當投資報酬率開始被嚴格檢視時，財務韌性本身就會成為競爭優勢。

第二是監管的清晰度：美國的「天才法案」(Genius Act) 以及歐洲的「加密資產市場法規」(MiCA)，為加密市場建立制度化的法規遵循框架，正是這些規範讓機構資金得以進場。未來 AI 治理架構也將產生類似效果，界定哪些公司能夠在合規前提下進行大規模營運。

第三是真實的經濟價值。無論是 AI 帶來的成本削減、穩定幣縮短結算時間，或是代幣化提升資產流動性，商業模式都必須能被驗證。市場已不再獎勵只承諾未來、卻無法在當下創造價值的企業。

Dujmovic 認為，進入 2026 年，真正的贏家不會是產品展示最吸睛、估值最高的公司，而是那些具備可持續經濟模式、符合法規要求，且資產負債表足以承受壓力測試的企業。

這樣的轉變，正展現在五個明確的結構性趨勢之中。

首先，在 AI 資本競賽中，並非所有公司都有資格參與。

AI 投資版圖已經出現明顯分化。高盛預估，超大型雲端服務商在 2026 年的 AI 資本支出將高達 5,270 億美元，麥肯錫 (McKinsey) 則預測，到 2030 年全球 AI 基礎建設投資可能介於 5.2-7.9 兆美元之間。然而，投資人已不再將 AI 公司視為同一類資產。

自 2025 年 6 月以來，主要 AI 企業之間的股價相關性已從 80% 下降至 20%。市場開始獎勵那些能清楚說明資本支出如何轉化為營收的公司，同時逐步撤離那些依賴舉債擴張、卻尚未產生獲利的模式。

經濟數據顯示，2025 年上線的 AI 設施，每年面臨約 400 億美元的折舊成本，但在目前使用率下，僅能帶來 150-200 億美元的收入。OpenAI 在 2025 年上半年創造 43 億美元營收，卻出現高達 135 億美元的虧損。

這並非短期的成長陣痛。麻省理工學院的一項研究指出，95% 導入生成式 AI 的組織，在投入 300-400 億美元後，依然未能實現任何投資報酬。對於那些 AI 支出主要靠舉債支撐的中小型企業而言，環境將更加嚴峻。Kyndryl 的調查顯示，61% 的執行長正面臨壓力，被要求證明 AI 投資的實際回報。2026 年有一點已經十分明確：AI 不再是一個可以整體押注的產業題材，精準選股變得不可或缺。

第二個轉變，是加密貨幣正迅速從投機性資產，轉型為金融基礎建設。2025 年夏季在美國通過、並獲得跨黨派支持的天才法案，為支付型穩定幣建立了聯邦層級的準備金與監管框架，影響立竿見影。到年底，穩定幣市值已突破 2,500 億美元，佔所有鏈上交易的 30% 以上，2025 年全年月交易量普遍超過 7,000 億美元。

Circle(CRCL-US) 推出了用於合規支付的企業級區塊鏈 Arc，德國監管機構 BaFin 在 MiCA 框架下批准首個歐元穩定幣，由德意志銀行 (Deutsche Bank) 支持的財團發行，金融機構也開始組建跨境結算聯盟。美歐監管立場的趨同，消除了長期阻礙機構資金進場的司法不確定性。

然而，加密基礎建設的投資機會存在時間限制。隨著支付與託管服務逐步商品化、標準化，利潤空間勢必收斂。2026 年，正是基礎建設尚未完全轉為公用事業之前的關鍵窗口。

第三個層面，是數位資產開始影響地緣政治格局。

川普去年 3 月 6 日簽署行政命令，成立美國戰略比特幣儲備，將政府在沒收程序中取得的比特幣集中管理，並明確要求持有而非出售。

這並非孤例。到 2025 年中，已有 27 個國家持有比特幣部位，另有 13 國推動相關立法。新罕布夏州成為首個允許州政府將最多 5% 資金投資比特幣的州，德州與亞利桑那州隨後跟進。捷克央行評估將最多 5% 的外匯存底配置於比特幣，不丹透過主權挖礦累積 7.5 億美元比特幣，約占該國國內生產毛額 (GDP) 的 28%。薩爾瓦多則持續持有超過 6,100 枚比特幣。

當國家本身成為比特幣的持有者，監管風險的本質便出現轉變。擁有部位的政府，更有誘因支持而非打壓加密資產，這也降低了私人投資者所面臨的尾端風險。

第四個轉變，是加密監管反而促成機構投資與資產代幣化的爆發。

2025 年第 3 季，實體資產代幣化規模突破 300 億美元，是 2022 年的十倍，其中私募信貸占比達 61%。

這波成長並非發生在監管缺位的情況下，而是因為《天才法案》與 MiCA 提供了機構所需的合規框架。BlackRock 的 BUIDL 代幣化美債基金，在一年內規模從 6.15 億美元成長至 18.7 億美元。西門子 (Siemens) 則發行 3 億歐元的區塊鏈公司債，結算時間從傳統的數周縮短至僅兩小時。

符合合規導向的平台，讓機構得以在法規明確的情況下參與市場。投資機會也因此從代幣價格上漲，轉向基礎設施的所有權。投資人不應只關注「哪些資產被代幣化」，而更應思考「在哪些平台上代幣化」。當 BlackRock 的資金與西門子的債券分別落在不同平台上，平台間的互通性將決定代幣化究竟是創造流動性，還是分散流動性。早期建立標準的平台，將能掌握不成比例的價值。

最後一個轉變，是投資人需要跳脫狹隘的產業分類，尋找更廣泛的機會。

AI 基礎建設、加密監管與資產代幣化正以傳統分析難以涵蓋的方式交會。一家資料中心公司，可能同時服務 AI 運算與代幣化金融平台。擁有 AI 供電合約的能源公司，可能在離峰時段受惠於比特幣挖礦。發行穩定幣的金融機構，則需要 AI 驅動的合規監控與區塊鏈基礎建設。

2026 年的投資機會，存在於這些交集之中：打造多用途平台的企業、同時服務 AI 與代幣化的監管科技公司，以及橫跨傳統與數位資產結算的金融基礎建設。投資人需要擴展分析框架，理解跨領域的連鎖效應。當美國建立比特幣儲備，能源基礎建設將受到影響；當穩定幣法規實行，跨境支付的經濟模型隨之改變。當 AI 支出面臨投報率的檢驗，整個算力供應鏈都必須重新調整。