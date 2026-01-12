鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-12 19:44

國安基金今（12）日召開 114 年第 4 季第 127 次例行會議，針對基金安定市場任務的執行情形，以及國內外政經情勢進行充分討論。會後正式宣布，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，結束長達 279 天、寫下史上最長紀錄的護盤行動。

隨後公告的財務報告顯示，此次國安基金進場成效卓著，合計獲利高達 65.31 億餘元，投資報酬率約 53%，展現出精準的護航實力。回顧此波護盤背景，國安基金自 114 年 4 月 9 日起獲得授權進場，當時全球經濟面臨通膨陰霾與地緣政治動盪，國際資金大幅移動顯著影響民眾信心。為了防範資本市場失序，行政院長卓榮泰多次要求相關部會嚴密監控，國安基金隨即啟動安定任務，成功帶動股市交易回歸活絡，並協助台股一舉跨越 30000 點門檻。

