鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class AFIGR-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%

Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class AFIGR-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值75元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Figure Technology Solutions, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Figure Technology Solutions, Inc. Class A今(16日)收盤價為64.915元。近5日股價下跌3.57%，標普指數上漲0.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



FIGR

Figure Technology Solutions, Inc. Class A71.1785+9.57%

